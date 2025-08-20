İzmir Açıklarında 62 Düzensiz Göçmen Yakalandı ve Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçeleri açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı, 16 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye iki bot yönlendirildi.

Ekipler, 26'sı çocuk 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

Foça ilçesi açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklenen teknenin yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi.

Ekipler, 2'si çocuk 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.