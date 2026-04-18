İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin "emin ellerde" olacağını söyledi Açıklaması

"Türkiye'nin, çok iyi organize ordusuyla NATO'da bir süper güç olduğunu söyleyebiliriz"

EMİRHAN DEMİR - İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, temmuzda başkent Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin "zorlu ve önemli" olduğunu ancak Türkiye'nin ev sahipliğinde "emin ellerde" olduğunu belirtti.

Gunnarsdottir, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'nin NATO'daki rolünün "son derece önemli" olduğunu vurgulayan Gunnarsdottir, " Türkiye'nin, çok iyi organize ordusuyla NATO'da süper bir güç olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Gunnarsdottir, Türkiye'ye çok saygı duyduklarını belirterek, iki ülke arasında doğması beklenen yeni işbirliği ve ticaret fırsatlarına işaret etti.

Ankara'nın temmuzda ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gunnarsdottir, "Zorlu bir zirve olacak ama bu son derece önemli zirvenin ev sahibi Türkiye olacağı için emin ellerde olduğunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "diplomasiyi ön plana koymasının" büyük önem arz ettiğinin altını çizen Gunnarsdottir, anlaşmazlıkların diplomasi ve işbirliğiyle çözülmesinin önemini vurguladı.

Gunnarsdottir, NATO Zirvesi'nin Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki önemine değinerek, kalıcı barışın sağlanmasının güvenlik, özgürlük ve birliktelik anlamına geldiğini ifade etti.

Bakan Gunnarsdottir, Türkiye ile "iyi işbirliğini" sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında, eski valinin oğlu hakkında karar
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Süper Lig'de nefes kesen son! Kocaelispor, 10 kişi kaldığı maçta 1 puanı 90+8'de aldı

Nefes kesen son! 10 kişi kaldıkları maçta rakibini 90+8'de yıktılar
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Trump’tan tarihi UFO çıkışı: 'Çok ilginç belgeler bulduk, yakında açıklıyoruz'

Trump’tan tarihi UFO çıkışı: Yakında açıklıyoruz
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Kahramanmaraş'taki saldırının 'failinin ölmediğine' iddiasına yalanlama

Okul saldırganıyla ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan Galatasaray'a mesaj

Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan yeni haber var