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İzlanda'da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması! Bölgede OHAL ilan edildi, vatandaşlar kısa mesajla tahliye edildi

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İzlanda'nın Grindavik kasabası yakınlarında son 3 ayda 4. kez yanardağ patlaması meydana geldi. İzlanda polisi "Bu zamana kadarki en güçlü patlama" olarak nitelendirdikleri olay sonrasında OHAL ilan ederken, bölge halkı telefonlarına acil durum kısa mesajları gönderilerek tahliye edildi. Öte yandan bölgeden servis edilen fotoğraflar yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi.

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında son 3 ayda 4'üncü kez yanardağ patlaması yaşandı. Patlama sonucunda lavlar, kasabaya yakın bölgelerdeki duvarlara ulaştı ve tahliyeler gerçekleştirildi.

LAVLAR KASABAYI KORUMAK İÇİN İNŞA EDİLEN DUVARLARA ULAŞTI

İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 20.00 sularında patlayan yanardağ lav püskürttü. Stora-Skogfell Dağı yakınlarındaki patlama sonrası lavlar, Grindavik kasabasının kuzeyindeki lavlara karşı koruma sağlamak için inşa edilen duvarlara ulaştı.

İzlanda'da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması! Bölgede OHAL ilan edildi, vatandaşlar kısa mesajla tahliye edildi

SON 3 AYDAKİ 4. PATLAMA

Grindavik ile turistik bölge Blue Lagoon'dan çok sayıda kişi tahliye edildi. Yetkililerin "en güçlü patlama" olarak nitelediği olay, son 3 aydaki 4'üncü patlama olarak kayıtlara geçti.

İzlanda'da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması! Bölgede OHAL ilan edildi, vatandaşlar kısa mesajla tahliye edildi

OHAL İLAN EDİLDİ

İzlanda polisi bölgede olağanüstü hal ilan ettiklerini ve Sivil Savunma otoritesinin patlamanın boyutunu araştırmak için bir helikopter gönderdiğini söyledi. Yapılan açıklamada, 'Sahil Güvenlik helikopter ekibi gece Hagafell ve Stora-Skogfell arasındaki Sundhnukagigar serisinde patlama meydana gelen bölgeye bilim adamlarıyla birlikte uçtu. Uçuş, patlamanın boyutunu değerlendirmek üzere bilim adamlarıyla birlikte yapıldı' denildi. Patlamadan dakikalar önce IMO, sismik aktivitenin patlama ihtimalinin arttığına işaret ettiğini belirten bir bildiri yayınlamıştı.

İzlanda'da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması! Bölgede OHAL ilan edildi, vatandaşlar kısa mesajla tahliye edildi

TELEFONLARA SMS GİTTİ: HEMEN AYRILIN

Yerel basında çıkan haberlere göre, balıkçı kasabası Grindavik'te tahliye başlatıldı ve bölge sakinlerine bir an önce ayrılmalarını söyleyen acil durum kısa mesajları gönderildi.

İzlanda'da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması! Bölgede OHAL ilan edildi, vatandaşlar kısa mesajla tahliye edildi

İZLANDA'DA YANARDAĞ PATLAMALARI

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerden sonra yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım 2023'te "acil durum" ilan edilmiş, yetkililer de ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.Grindavik kasabası yakınlarında 18 Aralık 2023'te yanardağ patlaması meydana gelmiş, 22 Aralık 2023'te ise tahliye edilenlerin evlerine dönmelerine izin verilmişti.

İzlanda'da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması! Bölgede OHAL ilan edildi, vatandaşlar kısa mesajla tahliye edildi

Aynı bölgede 14 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından lavların Grindavik'e ulaşması nedeniyle kasaba sakinleri tekrar tahliye edilmişti. İzlanda'da son 3 ayda meydana gelen 3'üncü yanardağ patlaması, 8 Şubat'ta kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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