İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "asfalt kaplama ve yol-inşaat yenileme işi" davası sürdü

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "asfalt kaplama ve yol-inşaat yenileme işi" davasında tutuksuz 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesince 11. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda yapılan duruşmaya, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddiaları soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, bölgede keşif yapıldığını belirterek, bununla ilgili bilirkişi raporunun henüz gelmediğini söyledi.

Tanık anlatımlarıyla devam eden duruşmada İZBETON AŞ'de şoför olarak çalışan B.Y, sabit olarak kullandığı bir aracının olmadığını, parke taşı sevkiyatına konu olan aracı hatırlamadığını savundu.

İZBETON AŞ Asfalt ve Altyapı Uygulama Müdürü G.G. ise şirkette 14 yıldır çalıştığını, suçlamaya konu olan süre uzatım talebinin, yüklenici firmadan geldiğini aktardı.

Söz alan Heval Kaya da İzmir Büyükşehir Belediyesince aldırılan iç denetim raporlarının suç uydurularak hazırlandığını öne sürerek, tanığa bu raporun hazırlanma amacını sordu.

G.G, bu konuda bilgisinin olmadığını söyledi.

Yeniden söz alan Kaya, iç denetim raporlarıyla yargılama sürecinin başladığını söyledi.

Raporların, hakimi yanıltmak adına hazırlandığını öne süren Kaya, "Bu bir suçtur, bu raporların yok sayılmasını istiyorum. İç denetim raporlarının usule uymadığı tanık ifadeleriyle de ortadadır. Bize haksızlık edip zulmettiler. Adli kontrol talebimin de kaldırılmasını istiyorum. Diyeceksiniz ki 'zaten tutukluluğunuz var'. Bu itibar meselesidir." diye konuştu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin adli kontrol kararlarının kaldırılması talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların adli kontrol şartının devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanıkların adli kontrol hallerinin devamına ve bilirkişi raporunun beklenilmesine hükmeden hakim duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz 2025'te İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60'ı tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık tarafından "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı soruşturması sonunda "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçunu birden fazla kez zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla 56 şüpheli hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle ilk hazırlanan iddianame, İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

"Asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki" yolsuzluk soruşturması sonunda ise "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından 44 şüpheli hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ikinci iddianame, İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 65 şüpheli hakkında, "kooperatif" işlerinde yolsuzluk iddiasıyla iştirak halinde ve zincirleme şekilde, "kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs suçlarından hazırlanan üçüncü iddianamede 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep edilmiş, iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.