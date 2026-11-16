İYİ Partili Arslan, sağlık bütçesini ve 2025'te 421 eczacı atamasını eleştirdi

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(TBMM) - İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Sağlık Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesini eleştirerek, sağlık sisteminde hastanelerin ve muayene sayılarının artırılmasının tek başına çözüm olmadığını, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de yılda 155 milyon acil servis başvurusu yapıldığını belirten Arslan, "Nüfusa oranlandığında her 100 kişiye yaklaşık 180 başvuru anlamına geliyor" dedi. Arslan, Türkiye'de her yıl yaklaşık 4 bin eczacının mezun olduğunu, 2025 yılında ise kamuda yalnızca 421 eczacının atandığını belirterek eczacıların istihdam sorununu gündeme getirdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporları görüşülüyor. Komisyonda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sunumunun ardından siyasi parti grupları adına konuşmalar yapıldı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Sağlık Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe teklifinde yaklaşık 1 trilyon 967 milyar lira ödenek öngörüldüğünü hatırlatarak, sağlık hizmetlerinin başarısının yalnızca bütçenin büyüklüğüyle değil, vatandaşlara sunulan hizmetin niteliği ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarıyla ölçülmesi gerektiğini söyledi.

"NEDEN DAHA FAZLA HASTANE YAPMAYI KONUŞUYORUZ?"

Sağlık sisteminde birinci basamak hizmetlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Arslan, aile sağlığı merkezlerinde laboratuvar, görüntüleme ve temel tanı imkanlarının geliştirilmesini istedi.

Arslan, vatandaşların aile sağlığı merkezlerinde çözülebilecek sorunlar nedeniyle de hastanelere başvurduğunu belirterek, "Biz neden hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için yalnızca daha fazla hastane yapmayı ve daha fazla muayene gerçekleştirmeyi konuşuyoruz? Neden vatandaşımızın hastaneye gitme ihtiyacını azaltacak bir sağlık sistemini yeterince güçlendiremiyoruz" diye sordu.

Aşı, tarama, erken tanı ve kronik hastalık takibinin ülkenin her bölgesinde güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Arslan, aile hekimlerinin ödeme sisteminde kayıtlı vatandaşların hastanelere başvuru sıklığının hekimlerin gelirini etkileyebilmesini de eleştirdi.

Bir vatandaşın hastaneye başvurmasının aile hekiminin doğrudan kontrolünde olmadığını belirten Arslan, "Aile hekiminin doğrudan kontrol edemediği bir hastane başvurusunun, hekimin gelirine olumsuz yansıması ne kadar adildir" dedi.

Aile sağlığı merkezlerinin kira, temizlik, bakım, personel ve diğer işletme giderlerinin de farklılık gösterdiğini kaydeden Arslan, "Hekim hastasının sağlığıyla ilgilenirken sürekli kira ve işletme hesabı yapmak zorunda mı kalacak" diye konuştu.

"YILDA 155 MİLYON ACİL SERVİS BAŞVURUSU YAPILIYOR"

Randevu sisteminde yalnızca verilen randevu sayısının değil, randevu almak isteyip alamayan vatandaşların da dikkate alınması gerektiğini belirten Arslan, Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan branşlara göre randevu bekleme sürelerini açıklamasını istedi.

Polikliniklerde hastalara fiilen kaç dakika ayrıldığının, aynı şikayetle 7 veya 30 gün içinde yeniden başvuran hastaların oranının ve kısa aralıklarla tekrarlanan tetkiklerin ne kadarının koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığının açıklanmasını isteyen Arslan, muayene süresinin hastanın yaşına ve hastalıklarının ağırlığına göre planlanması gerektiğini söyledi.

2025 yılı sağlık başvuru verilerini paylaşan Arslan, Türkiye'de tüm sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların 1 milyar 138 milyona ulaştığını belirtti. Bunun yaklaşık 470 milyonunun birinci basamakta, 668 milyonunun ise ikinci ve üçüncü basamakta gerçekleştiğini kaydeden Arslan, aile hekimliğine yaklaşık 466 milyon, hastanelere ise yaklaşık 656 milyon başvuru yapıldığını ifade etti.

Acil servis başvurularının yılda 155 milyon düzeyinde olduğunu belirten Arslan, "Nüfusa oranlandığında her 100 kişiye yaklaşık 180 başvuru anlamına geliyor" dedi.

Bakanlığın 2024 ve 2025 yıllarındaki acil servis başvurularını kırmızı, sarı ve yeşil alan ayrımıyla açıklamasını isteyen Arslan, randevu bulamayan vatandaşların acil servislere yöneldiğini söyledi.

Arslan, "Poliklinik için randevu alamayan vatandaş, şikayeti sürünce acile gidiyor ve yeşil alanda muayene oluyor. Aynı serviste kalp krizi geçiren, ağır travma geçirmiş veya solunum sıkıntısı yaşayan hastalar da bulunuyor" diye konuştu.

"YOĞUN BAKIM YATAĞI BULUNAMADIĞI İÇİN KAÇ AMELİYAT ERTELENİYOR?"

Acil servislerde yoğun bakım ve servis yatağı bekleyen hastaların da bulunduğuna dikkati çeken Arslan, yoğun bakım kararı verildiği halde acil serviste 24 saatten fazla bekleyen hasta sayısını sordu.

Arslan, "Bunların kaçı 48 saati, kaçı birkaç günü aşan sürelerle bekliyor? Ameliyat sonrası yoğun bakım yatağı bulunamadığı için kaç ameliyat erteleniyor ve bu hastalar ne kadar daha beklemek zorunda kalıyor" sorularını yöneltti.

Nöbetten çıkan hekimlerin yeterince dinlenmeden yeniden polikliniğe veya ameliyata girmesinin hasta güvenliği açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Arslan, performans sisteminde yapılan işin ağırlığına, hastaya ayrılan zamana ve hizmetin niteliğine değer verilmesini istedi.

"2025'TE 421 ECZACI ATAMASI YAPILDI"

Sağlık personeli istihdamının branş ve bölge bazında planlanması gerektiğini söyleyen Arslan, Sağlık Bakanlığı'nın 2026 Performans Programı'ndaki 2025 verilerine göre Bakanlık bünyesinde yaklaşık 878 bin personel bulunduğunu, üniversiteler ve özel sektörle birlikte toplam sağlık personeli sayısının yaklaşık 1 milyon 449 bine ulaştığını belirtti.

Bakanlık bünyesinde yaklaşık 67 bin uzman hekim, 34 bin asistan hekim, 50 bin pratisyen hekim, 14 bin diş hekimi ve 248 bin ebe ve hemşirenin görev yaptığını aktaran Arslan, personel ihtiyacının yalnızca toplam sayılarla değerlendirilemeyeceğini, açık kadroların ve atama takviminin branş ve bölge bazında açıklanması gerektiğini söyledi.

Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda boş kalan kontenjanların gelecekte uzman hekim ihtiyacını etkileyebileceğini belirten Arslan, çocuk cerrahisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile cerrahi branşlardaki boşluklara dikkati çekti.

Bazı özel sağlık meslek liselerinin ailelere iş garantisi vadettiğini ancak mezun olan gençlerin önemli bölümünün iş bulamadığını ifade eden Arslan, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam beklentilerinin karşılanmadığını söyledi.

Türk Eczacıları Birliği'nin verilerine atıfta bulunan Arslan, her yıl yaklaşık 4 bin eczacı mezun olmasına karşın 2025 yılında kamuya yapılan eczacı atamasının 421'de kaldığını bildirdi.

Türk Dişhekimleri Birliği'nin her yıl 9 binin üzerinde diş hekimi mezun olduğunu açıkladığını belirten Arslan, Mart 2026'da ilan edilen kurada yalnızca 314 diş tabibi ve 207 uzman diş tabibi kadrosu açıldığını söyledi.

Arslan, Memişoğlu'na, "2027 yılında eczacılar, diş hekimleri, psikologlar, diyetisyenler ve fizyoterapistler için ayrı ayrı kaç kadro açacaksınız? Gençlerimizin önünü görebileceği açık bir atama takvimini ne zaman açıklayacaksınız?" sorularını yöneltti.

ŞEHİR HASTANELERİ İÇİN SAYIŞTAY BULGULARINI GÜNDEME GETİRDİ

Şehir hastanelerinin yer seçiminde ulaşım süresinin, toplu taşıma bağlantılarının ve hastane içindeki hareketliliğin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Arslan, büyük kampüslerin yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için ulaşım ve hizmete erişim güçlüğü yaratabildiğini söyledi.

Kamu-özel iş birliğiyle yürütülen sağlık hizmetlerinde sözleşmelerin uygulanmasının ve şirketlere yapılan ödemelerin titizlikle denetlenmesini isteyen Arslan, Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığına ilişkin 2024 yılı denetim raporundaki bulguları gündeme getirdi.

Arslan, Etlik Şehir Hastanesi'nde iş azalışlarının kullanım bedeline yansıtılması, bazı şehir hastanelerinde ısıtma ve soğutma giderlerinin tahsili, İzmir ve Gaziantep'te dijital patoloji sistemlerinin sağlanması, görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerindeki gecikmeler ile bazı hakedişlerin kontrolüne ilişkin eksikliklerin raporda yer aldığını söyledi.

Arslan, Bakan Memişoğlu'na, "Sayıştayın tespit ettiği bu eksiklikler giderildi mi? Yapılmayan işler için kullanım bedelleri düşürüldü mü, şirketlerden tahsil edilmesi gereken giderler tahsil edildi mi, eksik tıbbi cihazlar tamamlandı mı" diye sordu.

Şirketlere yapılan ödemelerin, uygulanan kesintilerin ve sözleşme yükümlülüklerinin ne ölçüde yerine getirildiğinin hastane bazında düzenli olarak açıklanmasını istedi.

"İHTİSAS HASTANELERİ YENİDEN AÇILMALI"

Ankara'daki Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi gibi kurumların özellikle kalp ve damar cerrahisinde önemli bir birikim oluşturduğunu belirten Arslan, ihtisas hastanelerinin yalnızca hasta tedavi etmediğini, uzman hekim yetiştirdiğini ve başka şehirlerde yeni merkezlerin kurulmasına öncülük ettiğini söyledi.

Uzmanlaşmanın yalnızca bina ve cihazla sağlanamayacağını, ekip deneyimi, eğitim geleneği ve kurumsal hafızanın da önemli olduğunu vurgulayan Arslan, kapatılan veya başka hastanelere taşınan ihtisas hastanelerinin ihtiyaç bulunan bölgelerde yeniden açılmasının değerlendirilmesini istedi.

SAÇ EKİMİ VE BOTOKSU GÜNDEME GETİRDİ

Özel hastanelerin denetiminin önemine değinen Arslan, tıbben gereksiz tetkik, ameliyat ve hasta yatışlarının önlenmesi gerektiğini söyledi. Denetimlerin sağlık hizmetlerini bilen uzman müfettişler tarafından yürütülmesini isteyen Arslan, sağlık turizmi ve medikal estetik uygulamalarındaki denetim eksikliklerini de gündeme getirdi. Türkiye'nin saç ekimi ve medikal estetik alanında yurt dışından hasta çeken bir ülke olduğunu belirten Arslan, 2024 yılında sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye yaklaşık 1,5 milyon kişinin geldiğinin ve 3 milyar doların üzerinde gelir elde edildiğinin açıklandığını hatırlattı.

Ancak saç ekimi, botoks ve dolgu uygulamalarının ne kadarının ruhsatlı merkezlerde, ne kadarının kayıt dışında yapıldığının bilinmesi gerektiğini ifade eden Arslan, bazı plaza dairelerinde ve ofislerde saç ekimi yapıldığı, güzellik salonları ve alışveriş merkezlerindeki kimi işletmelerde yetkisiz kişilerin botoks ve dolgu uyguladığı yönünde bildirimler aldıklarını söyledi.

Arslan, Antalya'da botoks uygulamasından sonra rahatsızlanan 16 kişinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığını, üçünün yoğun bakımda izlendiğini belirterek, bir hastanın işlemi doktor yerine sekreterin yaptığını ileri sürdüğünü aktardı.

Söz konusu iddianın araştırılması gerektiğini söyleyen Arslan, Bakan Memişoğlu'na "İşlemlerde hangi ürün kullanıldı? Ürünün kaynağına ulaşıldı mı? İlaç Takip Sistemi'nde kaydı var mıydı? Sahte veya kaçak ürün tespit edildi mi? Aynı ürün başka yerlerde kullanıldı mı?" sorularını yöneltti.

İngiltere'den İstanbul'a saç ekimi için gelen bir kişinin hayatını kaybetmesinin de uluslararası basına yansıdığını belirten Arslan, ölüm nedeni ve işlemin yapıldığı yerin ruhsat durumu konusunda kesin hüküm kurmadan denetim verilerinin açıklanması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, 2025 ve 2026 yıllarında kaç ruhsatsız saç ekimi birimi ve kaç yetkisiz botoks ya da dolgu uygulaması tespit edildiğini, kaç işletmenin kapatıldığını ve kaç dosyanın savcılığa gönderildiğini sordu.

Kaynak: ANKA