İyi Partili Akburak, Milletvekillerinden Sosyal Medya Düzenlemesine Destek İstedi: 'Çocuklarımız Tiktok Videolarında Büyüyor'

(ANKARA) - İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkilerine karşı geçtiğimiz yılın sonunda TBMM Başkanlığı'na sunduğu 'Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Teklifi'ne yönelik aradan geçen aylara rağmen somut adım atılmaması üzerine, TBMM'deki tüm milletvekillerine hitaben kaleme aldığı bir mektupla çağrısını tekrarladı. Akburak, "Çocuklarımız TikTok videolarında büyüyor, YouTube algoritmalarında kayboluyor, Instagram filtreleriyle kendini tanımadan kendinden nefret etmeyi öğreniyor" dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı geçtiğimiz yılın sonunda Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle sosyal medya şirketlerine yaş doğrulama zorunluluğu getirilmesini ve 13 yaş altı bireylerin sosyal medya kullanımının yasaklanmasını önerdi. Teklife göre, 13 yaş altı sosyal medya platformlarına giremeyecek, 16 yaşına kadar ebeveyn izni olmadan platformlar kullanılamayacak. Kurallara uymayan sosyal medya şirketlerine ise para cezası ve erişim engeli getirilecek. Bu teklifin ardından Akburak, Meclis'teki tüm milletvekillerine hitaben bir mektup kaleme aldı. Mektupta dünya örnekleri, sosyal medya şirketlerine ait veriler ve ekran bağımlılığına dair güncel araştırmalarla birlikte, yasal düzenlemenin neden ertelenemeyeceği anlatıldı. Akburak, "Çocuklarımız TikTok videolarında büyüyor, YouTube algoritmalarında kayboluyor, Instagram filtreleriyle kendini tanımadan kendinden nefret etmeyi öğreniyor. ve biz sadece izliyoruz" dedi.

"2025 Aile Yılı mı? O halde önce çocuklarımızı dijital bataklıktan çıkaralım!"

Akburak, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edilmesini olumlu bulduğunu ancak içi doldurulmadığı sürece bunun sembolik bir takvim notu olmaktan öteye geçemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ilanı olumlu ve anlamlı bir adım olarak görüyor, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik tüm samimi çabaları desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Ancak aradan neredeyse altı ay geçmişken, çocuklarımızı dijital istismardan ve ekran bağımlılığından koruyacak somut adımların hala atılmamış olması, bu ilanı pratikte destekleyecek bir çerçevenin eksik kaldığını gösteriyor. Oysa ki aile dediğimiz yapı, yalnızca ekonomik destekle değil; çocukların fiziksel ve ruhsal güvenliğini sağlayacak politikalarla da korunur ve yaşatılır. Bu mektup, çocuklarımızın dijital ortamlarda korunmasına yönelik konunun, önemini hatırlatmak ve kamuoyundaki tartışmaların doğru zeminde ilerlemesine katkı sunmak amacıyla kaleme alınmıştır. Çocuklarımızın güvenliği ve sağlıklı gelişimleri tüm siyasi görüşlerin üzerinde bir önceliktir. Bu bağlamda 12 Aralık 2024 tarihinde TBMM'ye sunduğum kanun teklifine siz değerli milletvekillerimizden destek beklediğimi ifade ediyor, konunun ciddiyetini de dikkate alarak, çalışmanın samimiyetle sahiplenilmesini temenni ediyorum."