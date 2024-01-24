İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu

31 Mart yerel seçimleri öncesinde partiler adaylarını açıklamaya başladı. Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum olurken, CHP'nin adayı ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuştu. İYİ Parti de İstanbul adayının Buğra Kavuncu olduğunu duyurdu.

İSTANBUL VE BALIKESİR ADAYLARINI AÇIKLADI

İYİ Parti grup toplantısında Meral Akşener, konuşması öncesi belediye başkan adaylarını tanıtırken, İstanbul ve Balıkesir belediye başkan adaylarını da açıkladı. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Buğra Kavuncu'nun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise Turhan Çömez'in, Sincan Belediyesi'ne ise Fatih Koca'nın aday olduğunu söyledi.

Buğra Kavuncu

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Akşener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Dün Gazi Meclisimizde gerçekleşen oylamaya değinmek istiyorum. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü İYİ Parti'nin hayır oyuna rağmen Cumhur İttifakı ve CHP'nin oylarıyla kabul edildi. Milli güvenliğimiz için talep ettiğimiz hususlar yerine getirilmemiş, kabul edilebilir adımlar atılmamış olmasına rağmen, ülkemizin elindeki koz elimizden uçup gitti. Biz İYİ Parti olarak bu konuda en başında ne söylediysek onun savunucusu olduk. NATO'nun genişleme sürecini önemli bulsak da Türkiye'nin çıkarları, onuru ve saygınlığı bizim için önemliydi. Öyle bir oylama yaşadık ki adeta turnusol kağıdı niteliğindeydi, nice tornistanları izledik.

İYİ Parti olarak dün milletimize bir kez daha gösterdik ki; ülkesinin çıkarlarını, onurunu ve saygınlığını her şeyin üzerinde gören bir İYİ Parti var. Hür ve müstakil düsturuyla Türk milletinin meşalesini tutanlar var" dedi.

TÜİK'İN VERİLERİNİ ELEŞTİRDİ

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri gerçek sorunların konuşmaması. Çirkin anlayış siyaseti esir almış durumda. Bu siyaset anlayışı 21 yıldır milletimize hiçbir şey vermedi, vermiyor. Türkiye gerçekleri konuşamadıkça, yalan sarmallarında çok daha büyük sorunlara doğru sürükleniyor.

Neymiş vatandaş, açıklanan enflasyonun iki katını hissediyormuş. Yani TÜİK enflasyon rakamlarını açıklıyor ama biz iki katını hissediyormuşuz. İstatistik kurumu değil, meteoroloji enstitüsü. Aradaki farkın sebebi de Balkanlar'dan gelen yüksek enflasyon dalgası ve ya döviz kurlarındaki nem oranı değil; tüketim alışkanlıkları ve harcama kalıplarıymış. Yani sorun 85 milyondaymış. İşte Türkiye'nin en önemli kurumlardan birinin düşürüldüğü durum.

"SİZE DÜŞEN MAAŞ ZAMLARINI BİR AN ÖNCE GÜNCELLEMEK"

Milletin tüketim alışkanlıkları yanlış demek, 'ekmek bulamıyorsan tuğla ye' demekle aynı şeydir. Hiç suçu vatandaşa atıp işin içinde sıyrılmaya kalkmayın. TÜİK bir itirafta bulunmuş. Yani enflasyonun yüzde 64,7 değil, yüzde 129,4 olarak vatandaşa yansıdığını açıklamış. Size düşen maaş zamlarını bir an önce güncellemektir. Buyurun size milletin hissettiği gerçek enflasyon. Hodri meydan.

"EMEKLİ MAAŞLARINI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARIN"

Şayet asgari ücret, asgari ücretse emekli maaşı nasıl asgari ücretin altında olabiliyor? 3 yıldır emekli maaşlarını asgari ücretle eşitleyin çağrısı yapıyoruz. Emeklilerimiz için her geçen gün kötüleşen tabloyla karşı karşıyayız. Daha 10 yıl önce asgari ücretin yüzde 24 üzerinde maaş alan emeklilerimiz bugün neredeyse asgari ücretin yarısı kadar maaş alıyor.

Sayın Erdoğan, emeklilerimiz üzerindeki ağır yükü kaldırın. En düşük maaşını asgari ücret seviyesine çıkarın. Kök maaş işinden vazgeçin. Yüksek ücret üzerinden prim ödeyenleri cezalandırmayın. Emeklilerimiz kendi hayatlarında değil, evlatlarının hayatlarından da sorumlu."