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İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman İstifa Etti

İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman İstifa Etti
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İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partisinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurarak, bu kararın milletine daha iyi hizmet etme iradesinin bir sonucu olduğunu belirtti. Karaman'ın istifasıyla partinin milletvekili sayısı 28'e düştü.

(ANKARA) - İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partisinden istifa etti. Karaman, sosyal medya hesabından "Yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir. Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki, onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım" açıklamasında bulundu.

Ünal Karaman, sosyal medya hesabından istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Aziz Türk milletine" başlığıyla şunları kaydetti:

"Hayatım boyunca, 'hak yok, vazife vardır' anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim. Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim. Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi. Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir. Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki, onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak; Ata'mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim."

Karaman'ın istifasıyla İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 28'e düştü.

Kaynak: ANKA / Güncel
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