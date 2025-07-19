İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, Vişne ve Eber Sarısı Festivali'nde Konuştu

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Vişne ve Eber Sarısı Festivali'ne katıldı.

Dervişoğlu, ilk olarak Çay Belediyesinin yanındaki Talat Paşa Bulvarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Vişne ve Eber Sarısı Festivali'ne katılan Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl katıldığı festivalin her geçen yıl daha kalabalık ve sevgi dolu olduğunu görmenin bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

Festivallerin önemine değinen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Bir taraftan dünü hatırlatır, bir taraftan günü yaşatır. Bir diğer taraftan da gün ile yarınlar arasında köprüler oluştur. Bugün çocuk ve genç yaşta olanlar, yarınlarda bugünlere atıfta bulunarak hatıralarını paylaşırlar. O sebeple bu festivallerin her geçen gün ne kadar önemli olduğuna büyükleriniz, şahitlik ederler. Biz de çocukluğumuzda bizi sanatçılarla ve aktivitelerle buluşturan yerel yöneticilere, mülki amirlere hep şükran kalmışızdır. Bugün burada herkesin bulunması, siyasi parti ayrımı yapmaksızın herkesin birbiriyle kucaklaşması, bugünle birlikte yarına ellerini uzatması ülkemiz adına bir kazanımdır."

Dervişoğlu, birlikteliğin önemine dikkati çekerek gelecek yıl da bu festivalde olacağını ifade etti.

Programda İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ile Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Dervişoğlu'na plaket takdim edildi.

Sanatçı Zara'nın konserinin ardında program sona erdi. ???????