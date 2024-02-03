İYİ Parti liderinin ablası son yolculuğuna uğurlandı! Akşener ve İmamoğlu afiş krizinin ardından ilk kez cenaze töreninde bir araya geldi

İYİ Parti afişlerinin asılmasının CHP'li belediyelerin engellediği iddiasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk kez bir araya geldi. Akşener'in ablasının cenaze törenine katılan İmamoğlu İYİ Parti liderine taziyelerini iletti. Akşener, İmamoğlu ve beraberindekilere, "Zahmet ettiniz. Allah razı olsun. Çok sağ olasınız. Nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum." dedi.

AKŞENER'İN ABLASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vefat eden ablası Mualla Özen (80) son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle gece saatlerinde hayatını kaybeden Özen'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak Yeşilova Mahallesi'ndeki evine getirildi. Daha sonra Özen için Gündoğdu Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve yeğeni Faruk Özen, burada taziyeleri kabul etti. Helallik alınmasının ardından Özen'in cenazesi, Gündoğdu Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine, Özen'in yakınları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve vatandaşlar katıldı.

AFİŞ KRİZİNİN ARDINDAN AKŞENER VE İMAMOĞLU İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ

Akşener ve İmamoğlu, İYİ Parti afişlerinin asılmasının CHP'li belediyelerin engellediği iddiasının ardından ilk kez karşı karşıya geldi. İmamoğlu, Akşener'i Gündoğdu Camii önünde karşılayarak taziyelerini sundu. Akşener de İmamoğlu'na, "Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Ölmüşlerinizin hepsine rahmet olsun. Çok teşekkür ederim" şeklinde karşılık verdi.

"ZAHMET ETTİNİZ"

Cenaze, kılınan ikindi namazının ardından Göndoğdu Mezarlığı'na getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından, merhume Özen, dualar eşliğinde defnedildi. Defin işleminin ardından mezarlıktan ayrılan İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Akşener'e bir kez daha taziyelerini sundu. Akşener, İmamoğlu ve beraberindeki heyetin cenazeye katılımlarından duyduğu memnuniyeti, "Zahmet ettiniz. Allah razı olsun. Çok sağ olasınız. Nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum" sözleriyle dile getirdi.

AFİŞ KRİZİ

İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri krize neden olmuştu. Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, afişlerin asılmasına CHP'li belediyelerin engel olduğunu belirterek, "Bu defa öncekilerden farklı ve ilginç olarak, bu engeli çıkartan iktidar değil, ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen; saray değil, belediye. Bizi engellemeye çalışan; Beştepe değil, Saraçhane." ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in iddialarına yanıt veren İmamoğlu, "Öyle bir engelleme veya bu tarz bir girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Bu noktada ne için yaptığını bilmiyorum bu açıklamayı ama muhtemelen bilboard meselesi... Bu işin sadece İstanbul'u yok, muhtelif şehirleri var. Bu işler de şehirlerde firmalarda yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler." demişti.