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Koray Aydın istifa mı ediyor? İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama var

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İYİ Parti'nin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşmesi sonrasında yaşanan süreç ve genel merkezin tavır koymaması nedeniyle istifa kararı aldığı iddia edilmişti. Partisinin grup toplantısının ardından gündemdeki iddia sorulan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız" dedi.

İyi Parti'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından başlayan istifa sürecine yeni bir ismin daha katılacağı iddiası günlerdir kamuoyundaki yerini koruyor.

ERDOĞAN-AKŞENER GÖRÜŞMESİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Partinin kurucuları arasında yer alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Beştepe'de gerçekleştirdiği zirveyle ilgili süreç ve genel merkezin bu konuya yönelik tavır koymaması nedeniyle istifa kararı aldığı öne sürüldü.

"YENİ BİR PARTİ KURMAYACAK"

Aydın'ın yeni bir parti kurmayı ya da herhangi bir partiye katılmayı düşünmediği ifade edilirken, bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşeceği de öne sürülmüştü.

İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU: BİZE İNTİKAL EDEN BİR ŞEY YOK

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın istifa edeceği haberlerine bugün partisinin grup toplantısının ardından yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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