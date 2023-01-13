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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, kalp çarpıntısı şikayetiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, kalp çarpıntısı şikayetiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

Aydın, Akşener'in tedavi altına alındığı Güven Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Genel Başkan'ımız gayet iyi, dinleniyor. Doktorlar en kısa zamanda ayrılabileceğini de ifade ettiler. Ama Genel Başkan'ımızın bir ricası var; 'Bekleyen arkadaşlar evlerine dönsünler.' diyor. Onun bu mesajını da bütün arkadaşlara, herkese iletmiş olalım." dedi.

Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cesur da Akşener'in genel durumunun gayet iyi olduğunu ve istirahat edeceğini belirterek sabah saatlerinde taburcu olmasının beklendiğini söyledi.

Bu arada bazı partililer Akşener'in kaldırıldığı hastane önünde toplandı. Hastane önündeki kalabalık İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın'ın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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