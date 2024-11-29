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İYİ Parti'den İşçilere Destek Ziyareti

İYİ Parti'den İşçilere Destek Ziyareti
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İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Van'da işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu ve hak arama mücadelelerinin yanında olduklarını vurguladı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Van'da bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Türkoğlu, İpekyolu Belediyesi binasının önüne kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle görüştü, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ardından açıklama yapan Türkoğlu, her zaman işten çıkarılan emekçilerin hak arama mücadelesinin yanında olduğunu söyledi.

İşçilerin en kısa sürede görevlerine dönmeleri gerektiğini belirten Türkoğlu, "Bu hak gaspının sona ermesini, insanların işine dönmesini, mahkeme kararlarının uygulanmasını istiyoruz. Onun için buradayız. Emin olun bu mücadeleyi mutlaka kazanacaksınız. Nitekim mahkemenin işe iade sonuçları gelmeye başladı. 20'nin üzerinde kazanılmış dava var." dedi.

İşten çıkarılmaların kangren haline geldiğini vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Burada resmen işçi katliamı yapılmış. İnsanların işi, aşı, emeği, çocuklarının rızkı meselesi siyasetin konusu değildir. Bu hastalıktan herkes kurtulmalı. İnşallah bu katliamları bitirecek işaret fişeğini bu çadırdan siz yakmış oldunuz. Verdiğiniz mücadele gerçekten kutsaldır. Türkiye'ye örnek bir mücadeledir. Ekmeğin, aşın, çoluk çocuğun rızkının mücadelesidir. Biz sonuna kadar bu mücadelenin yanında ve destekçisiyiz. Pes etmeyin. Kimliğine, dünya görüşüne, hayat felsefesine, partisine, siyasetine bakmadan zulüm neredeyse, eğer bir değer yargımız, inancımız varsa bu zulme karşı duracağız. Zulme uğrayana kimlik sorulmaz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır."

Hak-İş İl Başkanı Fatih Akdeniz ise günlerdir nöbette olduklarını, işçilerin mağduriyeti giderilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini belirterek, işçilere destek veren Türkoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Nazlı Timur - Güncel
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