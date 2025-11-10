İYİ Parti, Atatürk'ü Anmak İçin Mevlit Okuttu

İyi Parti , Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde mevlit okuttu. Programa İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

İYİ Parti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla ikindi vakti Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde mevlit okuttu. Mevlid-i Şerif'e İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti milletvekilleri, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Programda, Atatürk, silah arkadaşları ile tüm şehitler için dualar okundu, ardından vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Cami çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Dervişoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyleyerek, "Bence 20'nci yüzyılın en büyük lideri, büyük asker, büyük komutan, büyük devlet ve siyaset adamı; dünyadaki birçok insanın ortak kabulüyle son bin yılın dahisi. Onun kaybının yıl dönümünde yüz binlerin Ankara'ya aktığına şahit oluyoruz. Sabahtan itibaren herkesin yüreğinde onun yokluğunun acısı ve zihninde geleceğe dair beslediği umutlar var. 7'den 70'e herkes bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla, minnetle, rahmetle bağrına bastı" dedi.

'BURADA SİYASİ BİR AMAÇ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın, Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde bütün camilerde mevlit ve Kur'an-ı Kerim okunması yönünde talimat verdiğini söyleyen Dervişoğlu, "Bazı kayda değer olmayan meczuplar da onun bu düşüncesiyle ilgili karşı duruşlarını ifade etmişler. Bunlar toplumun içinde çok küçük azınlıklar. Dolayısıyla biz her 10 Kasım'da zaten Ata'mızı rahmetle, minnetle anıyoruz ama Kocaeli Valisinin karşılaştığı muameleden rahatsız olarak, Türkiye'nin her yerinde Ata'mızın ruhuna Kur'an ve mevlit okutulması için teşkilatlarımızı bilgilendirdik. Burada bir siyasi amaç da söz konusu değildir. Önemli olan; bir büyük adamın, bu memleketin en büyük evlatlarından birinin yad edilmesi ve rahmetle anılmasıydı" ifadelerini kullandı.

'ATATÜRK'E VERİLEN DEĞER CAMİLERİMİZDE DE İFADE EDİLMELİ'

Yapılan programın siyasallaşmaması için Mustafa Kemal Atatürk için yapılacak programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet ettiklerini kaydeden Dervişoğlu, "O elbette ki hem konumu itibarıyla hem durumu itibarıyla bu davete icabet etmedi ama Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldırılara karşı bugün bir açıklamada bulunup tepkisini gösterdi ve Cumhuriyet'in kurucusuna sahip çıkılması gerektiğini altını çizerek işaret etti. Bu açıklama bizim açımızdan son derece kıymetlidir. Ayrıca biliyorsunuz Cumhuriyet bayramlarında hatta bu 10 Kasım'ın arefesinde cuma hutbelerinde de Mustafa Kemal'in isminin zikredilip, bahsedilmemesi gibi bir garabetle karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanının bu tavrının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ciddiye alınıp önemsenmesi gerektiğini ve böyle günlerde cuma hutbelerinde Mustafa Kemal Atatürk'e verilen değerin camilerimizde de ifade edilmesini hassaten ifade ediyoruz" dedi.