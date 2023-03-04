6'lı Masa'dan kalkan Akşener'e soğuk duş! İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasının ardından bir kritik gelişme daha yaşandı. Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" açıklamasını yaptı.
6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu kararına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masadan ayrıldı. Dayatmayı kabul etmeyeceklerini belirten Akşener'e Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da kapıları kapattı.
Gündeme bomba gibi düşen gelişmelere bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, partiden istifa ettiğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.
Altıntaş'ın istifası ile İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 37'den 36'ya düştü. Bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 4'e çıktı.
6'lı Masa'ya resti çeken Meral Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir." demişti.
Akşener, "Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır." sözleriyle çağrıda bulunmuştu. Ancak İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıkça ilan etmişti.