İTÜ PARS Roket Grubu, TEKNOFEST'te Hibrit Roket Motorlarını Tanıttı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜ PARS Roket Grubu'yla model roketçilik üzerine geliştirdiği roketleri TEKNOFEST etkinlik alanında tanıttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST'te bulunan, YÖK Bilişim Ofisi'nin standında gerçekleşen etkinlikte, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve PARS Roket Grubu Danışmanı Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan ve İTÜ PARS Roket Grubu Kaptanı Sudenaz Sofuoğlu yaptıkları roketleri vatandaşlara anlattı.

Söyleşinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan, ekip olarak çok uzun süredir disiplinli bir şekilde çalıştıklarını ve uzaya erişim sistemleriyle ilgilendiklerini söyledi.

Aslan, uzaya erişim sistemlerinde ekonomik, kullanımı kolay bir şekilde çalışma ve geliştirme yaptıklarını belirterek, "Buradaki hedefimiz eğitim kurumu olarak bu konuda bilgi birikimine sahip, deneyim kazanmış mühendislerimizi kendi milli endüstrimize kazandırmak. Bu kapsamda hibrit roket motoru geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Roketin kendisini yapmanın zor ama mümkün olduğuna dikkati çeken Aslan, "Motor yurt dışından alınan bir şey, her zaman da temin edilemeyen ve çalışması da kolay değil. Normal motorlarla çalışmak çok özel bir altyapı gerektiriyor, çok pahalı bir altyapı gerektiriyor. Bu nedenle hibrit motorların özelliklerini geliştirmek üzere çalışmaları yürütüyoruz. Hibrit motorları normal ortamda kullanabiliyoruz." diye konuştu.

Aslan, roketin hibrit motorla çalışmasının hem ekonomik hem de yararlı olduğunu vurgulayarak, "Temel hedefimiz bu konuda bilgi birikimini sağlamak. Bu hibrit roket motorlarının irtifa kısıtı var. Bir uyduyu yörünge yerleştirmek istiyorsanız 400 kilometreye gitmeniz gerekiyor. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Uzun zamandır roket üzerine çalıştıklarını, 2015 yılından itibaren de hibrit motorlu roketleri geliştirdiklerine değinen Aslan, "Bugüne kadar önce 800 metre ondan sonra 1100 metre şimdi de 1900 metreye yükseldik. Bu da çok disiplinli çalıştırma gerekiyor. Motorun yakıtının oluşturulması, uygun oksitleyicilerin bulunması... Tüm bunlar üzerine çalışıyoruz, adım adım ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

İTÜ PARS Roket Grubu Takım Lideri Sudenaz Sofuoğlu ise farklı disiplinlerden oluşan 30 kişilik ekiple roket yapımı, motorunun gelişimi ve testleri üzerine çalıştıklarını belirtti.

Roket motorunu geliştirmek için önce tasarımını gerçekleştirdiklerini anlatan Sofuoğlu, "Bilgisayarda roketi tüm detaylarıyla, matematiğiyle ve fiziğiyle ortaya koyduktan sonra çeşitli analizlerini, simülasyonlarını yapıyoruz. Ürettikten sonra motorumuzu roketimizle fırlatmadan önce yer testleri yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Sofuoğlu, "İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde bir test alanımız var. Bu test alanında motorun itkisini, basıncını ve verimini gözlemleyebildiğimiz, verileri alıp analiz edebildiğimiz bir test standımız var." dedi.

Hibrit roket motorunun itki sistemiyle birlikte testlerinin devam ettiğini belirten Sofuoğlu, şunları söyledi:

"Ek olarak tüm aviyonik sistemimiz, ayrılma sistemimiz, kanatçık, gövde ve burun konusunun alt sistemlerinin tamamını bilgisayarda tasarlayıp üretip testlerini gerçekleştirip sonrasında da motorumuzla birlikte gökyüzüne fırlatıyoruz. Roketin ve motorun süreci aslında öncelikli olarak ayrı, sonrasında birleşik ilerlemiş oluyor. Biz ilk roketi 2024 yılında fırlatmadan önce yaklaşık 50'ye yakın test yaptık. Motoru 50'ye yakın kere yerde ateşledik. Bunun ayrı alt sistem testleri var. Kurtarma sistemi testleri ya da aviyonik için yaptığımız testler."