İzmir’de İtfaiye Eri Baba, Kızının Tenis Antrenörü: Birlikte Yazdıkları Başarı Hikayesi

İZMİR'de itfaiye eri Ramazan Karakoç (44), yangın ve kurtarma görevlerinde hayat kurtarırken mesai dışında ise kızı Miray'ın (9) tenis antrenörlüğünü yapıyor. Disiplin ve emeği kortlara taşıyan baba-kız, kupa ve madalyalarla taçlanan bir başarı hikayesi yazıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye eri olan Ramazan Karakoç, mesleğe başladıktan yaklaşık 2 yıl sonra tenisle tanıştı ve zamanla bu spora tutkuyla bağlandı. Yıllarca tenis oynayarak çeşitli turnuvalarda dereceler elde eden 20 yıllık itfaiye eri Karakoç, 2016 yılında Türkiye Tenis Federasyonu'nun antrenörlük programına katıldı. Sınavları başarıyla tamamlayarak antrenör olmaya hak kazandı. Karakoç'un tenis tutkusu, 2016 yılında kızı Miray'ın doğması ile aile içinde farklı bir boyut kazandı.

KIZININ HAYALLERİNE DESTEK OLUYOR

Mesaisi sona erdiğinde Miray'a antrenörlük yaparak, hayallerine destek olduğunu belirten Karakoç, kızına ilk tenis eğitimini kendisi verdiğini söyledi. Miray, 2023 yılından bu yana Gaziemir'deki bir tenis kulübünde performans sporcusu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kulüpte antrenman yapan Miray, babasıyla da haftada iki gün çalışıyor. Federasyonun düzenlediği il içi ve il dışı turnuvalara katılan Miray, organizasyonlarda derece elde ederek çeşitli kupa ve madalyalar kazandı.

'BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR'

İtfaiyecilik ile tenis birbirinden çok farklı alanlar olmadığını, her iki mesleğin de disiplin, güç, çeviklik, pratik zeka ve hızlı karar verme becerisi gerektirdiğini belirten Ramazan Karakoç, "İtfaiyecilik gerçekten severek yapılması gereken bir meslek. Çünkü temel amacı hayat kurtarmak, insanlara yardım etmektir" dedi. Tenisin büyük fedakarlık gerektirdiğini ifade eden Karakoç, kızının erken saatlerde kalkarak antrenmanlara katıldığını, yaz-kış çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. Miray'ın gösterdiği disiplinin başarılarında önemli rol oynadığını belirten Karakoç, "Bu başarıların en büyük sebebi aslında kendisi. Benim sözümü dinliyor ama bu disipline sahip olmasa, sabah erken saatlerde kalkmasa, akşam erken saatte uyumak zorunda olmasa bu başarılar gelmez. Başarı tesadüf değildir. Disiplin sonucu başarılar ortaya çıkar. Disiplinli bir evladım olduğu için çok şanslıyım, çok mutluyum. Kendisini çok seviyorum" diye konuştu. Kızının başarılarından gurur duyduğunu belirten Karakoç, asıl hedefinin Miray'ın sporla büyümesi olduğunu söyledi. Karakoç, "Turnuvadan birinci olmuş, ikinci olmuş ya da kupa almış hiç önemli değil. Ben sadece sporla büyümesini istiyorum. Spor yaptığı zaman asıl başarıyı yakalamış olur" dedi.

'BABAM ÇOK İYİ BİR ÖĞRETMEN'

Miray Karakoç da tenis sporunu sevdiğini ve daha iyi bir sporcu olmak için çalışmaya devam edeceğini belirtip, "Tenis güzel ve disiplinli bir spor olduğu için çok çalışmamız lazım. Babamla hep daha çok çalışıp, hocalarımı daha çok dinleyip ve hep daha iyi oynamaya çalışacağım. Babam çok iyi bir öğretmen. Onunla antrenman yapmak beni mutlu ediyor" diye konuştu. Babasının başarılarında büyük payı olduğunu ifade eden Miray, "Bu başarılarımda en büyük pay babamın. Çünkü o da zaten çok çalışıyor. Maçlara katılıyor. Beni de çok iyi çalıştırıyor. Babamı çok seviyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı