İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Manzo, ülkesi ve Türkiye'nin bölgede istikrar için aynı tarafta olduğunu söyledi:

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkileri "mükemmel" olarak nitelendirerek, iki ülke arasındaki bu özel bağın çok taraflı platformlara da taşınması ve yansıtılması gerektiğini söyledi.

Şubatta Ankara'daki görevine başlayan Manzo, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde AA muhabirine, Türkiye'deki yaşamını ve Türkiye-İtalya ilişkilerini değerlendirdi.

Manzo, Türkiye'de görev alacağını öğrendiği an ilk tepkisinin heyecan olduğunu ifade ederek, "Her yeni görevde heyecanlanırsınız çünkü yeni bir şeyler yapacak olmanın mutluluğunu yaşarsınız. Türkiye söz konusu olduğunda özellikle gurur ve sorumluluk hissettim." dedi.

Türkiye-İtalya diplomatik ilişkilerinin 1856'da kurulduğunu hatırlatan Manzo, iki ülke arasındaki ilişkilerin, her iki cumhuriyetin kuruluşundan da eski olduğuna dikkati çekti.

Manzo, "Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da, Venedik gibi şehirlerimizin temsilcilerinin, elçilerinin bulunduğu bir yerde temsil etme onuruna sahibim. İstanbul'a gittiğimde bugün benim de ikamet ettiğim aynı konutta, geçmişte Venedik'in Osmanlı Devleti nezdindeki elçilerinin yaşadığını biliyoruz. Onlara Bailo diyoruz." ifadesini kullanarak, bunun çok güçlü ve köklü bir hikaye olduğunu vurguladı.

Müzedeki arkeolojik eserleri gösteren Manzo, "Çevremizde gördüğümüz taşlar ve tarihi eserler 3 bin yıl öncesine ait. Bunlar, İtalyan ve Türk arkeologların ortak çalışmaları sonucunda gün yüzüne çıkarılmış. Bu yüzden ilk duygularım sorumluluk ve gurur oldu." diye konuştu.

"Sadece Türkiye'de değil, genel olarak 'maşallah' sevdiğim bir kelime"

Manzo, burada kendini evinde gibi hissettiğini ve Türk misafirperverliğiyle karşılandığını belirterek, kendisini "Akdeniz çocuğu" olarak nitelendirdi.

Türkçedeki birçok ifadeyi beğendiğini dile getiren Manzo, Türkiye'ye gelmeden önce de birçok kelime bildiğini anlattı.

Manzo, "Kariyerimin başında, Arnavutluk'a atanmış genç bir diplomattım. İlk kez orada duyduğum ve bugün İstanbul'da ve Ankara'da neredeyse her gün işittiğim bir kelime var: 'Maşallah.' Maşallah benim en sevdiğim kelime. Sadece Türkçede değil, dünyanın her yerinde, en sevdiğim kelime diyebilirim." dedi.

Bu kelimenin başka dillerde ifade edilmesinin zor olduğunu kaydeden Manzo, kelimenin hem şükretme duygusunu hem de her şeyin daima güzel gitmesine yönelik umudu aynı anda ifade ettiğini söyledi.

Manzo, beğendiği bir diğer kelimenin ise "deha" olduğunun altını çizerek, "Çünkü bu kavramı biz İtalyanlar çok iyi anlıyoruz, deha fikri... Bu Türkçe kelime üzerine, İtalyan dehası Leonardo da Vinci'yi Türkiye'de tanıtmak amacıyla kapsamlı bir etkinlik programı kurguladım. Bu program, örneğin Leonardo da Vinci'nin Haliç üzerine köprü projesinden günümüzdeki uydu teknolojilerine kadar uzanan bir yelpazeyi kapsıyor." dedi.

"Türk misafirperverliğine en küçük ayrıntılarda bile rastlıyorum"

Manzo, Türkiye'deki misafirperverliğin özel ve benzersiz bir duygu olduğunu, kendisini şaşırtmadığını belirterek, "Aslında bunu zaten biliyordum, dolayısıyla şaşırmadım. Ama bunu bizzat yaşamak insan üzerinde gerçekten büyük bir fark yaratıyor." dedi.

10 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmaya ailesiyle birlikte gittiğini ifade eden Manzo, "Cumhurbaşkanı'nın bizi bu şekilde karşılaması, misafirperverlik açısından benim için son derece önemli bir işaretti." ifadesini kullandı.

Manzo, Türk misafirperverliğine küçük ayrıntılarda bile rastladığını belirtti.

Türkiye'de misafirin en önemli kişi olduğunu, ev sahibinin kendi ihtiyaçlarından önce misafirin ihtiyaçlarını gözettiğini ve misafirin konforuna öncelik verildiğini belirten Manzo, bunun misafire verilen önemin güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

"Türk kahvaltısı hafızamda çok özel bir yer edindi"

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Büyükelçi, sosyal medyanın güçlü bir araç olduğunu kaydetti.

Manzo, Ankara'da iyi döner kebap arayışı hakkında yaptığı paylaşımın yarım milyon görüntülenme aldığını ifade ederek, arayışının hala devam ettiğini söyledi.

Türk kahvaltısı geleneğinin kendisini şaşırttığını anlatan Manzo, "Kapadokya'da arkadaşlarımın evinde bayramda geçirdiğim bir pazar sabahını hatırlıyorum. Onlarla birlikteydim ve tam anlamıyla geleneksel bir Türk kahvaltısı yaptık. Bu deneyim hafızamda çok özel bir yer edindi. Bugün bile o kahvaltıyı hatırlıyorum." diye konuştu.

Labrador retriever cinsi bir köpeği olduğunu belirten Manzo, Ankara'daki parkları köpeğiyle birlikte keşfettiğine işaret ederek, Gölbaşı'ndaki parkları sevdiğini, ailelerin orada birlikte vakit geçirmesini izlemekten keyif aldığını anlattı.

"Ankara'yı seviyorum, Ankara benim evim"

Manzo, görev süresi boyunca Türkiye'de seyahat ettiği yerlere değinerek, "Ankara'yı seviyorum, Ankara benim evim. Ailemle birlikte yaşadığım, kendimi evimde hissettiğim yer." dedi.

Ankara'nın yaşaması rahat ve konforlu bir şehir olduğunu söyleyen Manzo, "Böyle keyifli vakit geçirilebilecek pek çok yeri var." dedi.

Manzo, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 16. yüzyıldan itibaren Venedik elçilerinin konutu olarak kullanılagelmiş ve şimdi İtalyan Başkonsolosunun ikametgahı olarak kullanılan yapıyı ise ikinci evi olarak nitelendirdi.

Trafiği yoğun olan Roma ve Napoli gibi kentlerde her zaman İtalyan markalı motosikletiyle seyahat ettiğini anlatan Manzo, İstanbul'da gezmek için de İtalya'da sahip olduğu motosikletle aynı renkte bir motosiklet aldığını söyledi.

İzmir ve Bursa'yı ziyaret ettiğini kaydeden Manzo, görev süresinin sonuna geldiğinde en çok beğendiği kent hakkında karar verebileceğini ifade etti.

Türkiye-İtalya ilişkileri

Büyükelçi, görev süresi boyunca Türkiye-İtalya ilişkilerini daha da güçlendirmenin önceliği olduğunu ifade ederek, "Her iki ülke de Anadolu ve çevresindeki bölgenin istikrarına ve güvenliğine büyük önem veriyor." dedi.

İki ülke lideri arasındaki kişisel ilişkilerin ikili ilişkilere de yansıdığını belirten Manzo, ticaret alanında Türkiye-İtalya arasındaki işbirliğine değindi.

Manzo, "Ticaret alanında Türkiye'nin Akdeniz'deki ilk ticaret ortağıyız, Avrupa'daki ise ikinci büyük ortağıyız." diyerek iki ülke halkı arasındaki dostluğa dikkati çekti.

İtalya'daki uluslararası öğrenci topluluğunun büyük bir kısmının Türk öğrencilerden oluştuğunu vurgulayan Manzo, İtalya'dan Türkiye'ye gelen çok sayıda genç bulunduğunu, bunun da kültürel ilişkileri güçlendirdiğini anlattı.

Manzo, "Bir de İtalyan ve Türk arkeologların birlikte çalıştığı 15 arkeolojik kazı misyonumuz var. Bunlar da iki ülke arasındaki işbirliğinin somut örnekleri." diye konuştu.

Ankara'daki görevi sırasında önceliğinin, "mükemmel" olarak nitelendirdiği ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlamak olduğunu belirten Manzo, ekimde İstanbul'da düzenlenen R4 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na değindi.

Manzo, bu toplantı vesilesiyle İstanbul'a gittiğini belirterek şunları anlattı:

"İtalya da Türkiye de oradaydı çünkü aynı taraftayız. İkimiz de bölgede daha fazla istikrarın sağlanmasını istiyoruz. Dolayısıyla ikili ilişkilerimizde sahip olduğumuz bu özel bağı çok taraflı platformlara da taşımak ve yansıtmak gerektiğini düşünüyorum."

Türkiye'nin yakın zamanda ev sahipliği yaptığı NATO Ankara Zirvesi ve Uluslararası Uzay Kongresi'ne değinen Manzo, ilerleyen günlerde de COP31'e ev sahipliği yapılacağını ve bu platformların birlikte çalışılabilecek alanlar olduğunu söyledi.

Manzo, ikili ilişkilerin uzaya bile taşınabileceğini söyleyerek, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Axiom-3 ekibinde yer alan İtalyan astronot Albay Walter Villadei'nin birlikte uzaya gittiğini hatırlattı.

Uzay alanında yapılabilecek çok sayıda çalışma olduğunu kaydeden Manzo, iki ülke arasındaki üst düzey temaslara değindi.

Manzo, İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli'nin Türkiye'yi ziyaret ettiği sırada, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile insanlık tarihinin en eski medeniyetlerinden bazılarının izlerini taşıyan Göbeklitepe'de bir araya geldiğini anlattı.

İtalyan eserlerini, tarihi varlıklarını ve mimari yapılarını tanıtan yeni bir kültür rotası oluşturduğunu anlatan Manzo, "Bu rota sayesinde insanlar yaklaşık üç kilometrelik, bir saatlik bir yürüyüşle toplam 22 durak üzerinden İtalya'nın Türkiye'deki varlığını yüzyıllar, hatta bin yıllar boyunca takip edebiliyor." diye konuştu.

"Yeni sorunlarla mücadele etmek için eski araçları kullanamazsınız"

Manzo, ülkesinin birçok alanda Türkiye ile aynı görüşleri paylaştığını belirterek, iki ülkenin NATO müttefiki olduğunu söyledi.

Büyükelçi, "İkimiz de NATO'da Avrupa'nın daha fazla yer almasını istiyoruz çünkü NATO'nun güvenliği kapsamında Avrupa'nın güvenliğinin ve dolayısıyla daha geniş anlamda bizim güvenliğimizin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle güvenliğimizde Türkiye'nin vazgeçilmez bir rolü olduğuna gerçekten inanıyoruz. Bu karşılıklı bir durum çünkü bu bir Avrupa meselesi ve siz de Avrupalılarsınız." diye konuştu.

Türkiye'nin giderek daha önemli ve büyük bir rol üstlendiğinin altını çizen Manzo, yeni zorluklara uyum sağlamak, yeni tehditlere hazır olmak için yeni yanıtlar bulunması gerektiğini aktardı.

Manzo, "İtalya ve Türkiye'nin bu konuda oldukça güçlü imkanlara ve donanıma sahip olduğunu düşünüyorum. Örneğin NATO bünyesinde, doğu ve güney kanatlarının güvenliğinin sağlanmasının her ikimiz için de önemli olduğu konusunda aynı görüşü paylaşıyoruz. Daha önce Dörtlü Mekanizma'dan (4+4) bahsetmiştim. Bu da yeni bir tehdide karşı geliştirilen yeni bir yaklaşımın örneği. Çünkü yeni sorunlarla mücadele etmek için eski araçları kullanamazsınız." diye konuştu.

Güven mektubu sunduğu güne atıfta bulunan Manzo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Dünya Beşten Büyüktür" kitabını hediye ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, gerçekten inandığımız ve çok önemli bulduğumuz bir felsefeyi, bir düşünceyi ifade ediyor. Özellikle çok taraflı platformlardaki ilişkilerimizi ele alırken, örneğin dünya yönetiminin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin reforme edilmesine ilişkin yaklaşımımızı değerlendirirken bu düşünce büyük önem taşıyor. Amacımız, bu yapının daha şeffaf ve daha demokratik hale getirilmesi."

Müzeyi gezerek sergilenen eserler hakkında bilgi alan Manzo, İtalyan turist kafilesiyle karşılaştı ve sohbet etti.

Kaynak: AA