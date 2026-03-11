İtalyan fırkateyni, Güney Kıbrıs açıklarına ulaştı
İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni füzelerden ve insansız hava araçlarından korumak üzere 'Federico Martinengo' isimli fırkateyni bölgeye yolladı. Fırkateyn, bölgeye ulaştı. En az 160 İtalyan askerinin görev yaptığı fırkateyn, Fransa, İspanya ve Hollanda ile koordineli operasyona destek verecek.
- İtalyan donanmasına ait 'Federico Martinengo' isimli fırkateyn, Kıbrıs Adası civarına ulaştı.
- Fırkateynde en az 160 İtalyan askeri görev yapıyor.
- Fırkateyn, Fransa, İspanya ve Hollanda ile koordineli operasyona destek verecek.
İtalya'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) füze ve insansız hava araçları tehdidinden korumak üzere yola çıkardığı "Bergamini" sınıfı "Federico Martinengo" isimli çok maksatlı fırkateynin, bölgeye ulaştığı bildirildi.
İTALYA FIRKATEYNİ GÜNEY KIBRIS'A ULAŞTI
İtalyan ANSA ajansının kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İtalyan donanmasının "FREMM (Avrupa Çok Maksatlı Fırkateyn)" projesi çerçevesinde üretilen "Federico Martinengo" isimli çok maksatlı fırkateyn, bugün Kıbrıs Adası civarına ulaştı.
160 İTALYAN ASKERİ BULUNUYOR
En az 160 İtalyan askerinin görev yaptığı fırkateyn, Fransa, İspanya ve Hollanda ile koordineli operasyona destek verecek.
NE OLMUŞTU?
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da misillemeleriyle süren krizde, GKRY'deki İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) geçen hafta insansız hava aracı çarpmasının ardından bölgeye kuvvet göndereceğini açıklayan İtalya, "Federico Martinengo" fırkateynini 6 Mart'ta Taranto Limanı'ndan yola çıkarmıştı.
Söz konusu fırkateyn, hava savunma konusundaki kabiliyetleri dolayısıyla geçen yıl Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik başlattığı "Aspides" misyonunda da görev yapmıştı.