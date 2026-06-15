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İtalya: İsrail, Beyrut'u bombalamayı durdurmalı

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD-İran mutabakatının ardından Lübnan'daki çatışmaların durması ve İsrail'in Beyrut'a yönelik bombardımanlarını sonlandırması gerektiğini belirtti. Ayrıca Rusya'nın Kiev'deki UNESCO koruması altındaki manastıra saldırısını kınadı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından Lübnan'daki çatışmaların sonlanması ve İsrail'in Beyrut'a yönelik bombardımanlarını durdurması gerektiğini söyledi.

Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Tajani, ABD ve İran arasındaki mutabakatın önemli olduğunu ve diplomatik çabalarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Tajani, bu konuda özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliği için Bakanlıkta toplantı yapacakları bilgisini verdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinen Tajani, "Lübnan'daki çatışmaların da durmasını, İsrail'in daha fazla Beyrut'u bombalamamasını sağlamalıyız." dedi.

Tajani, Rusya'nın Kiev'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) koruması altındaki manastıra yönelik saldırısının "son derece vahim" olduğunu vurgulayarak, "Moskova'nın barış istemediğini" söyledi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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