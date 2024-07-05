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Avrupa'nın göbeğindeki iki yanardağ faaliyete geçti, "kırmızı alarm" ilan edildi

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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna ve Stromboli lav ve kül püskürtmeye başladı. Stromboli Yanardağı'nın püskürttüğü küller yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe ulaşırken Etna Yanardağı'ndan çıkan küller ise 4,5 kilometre yüksekliğe kadar erişti. Bölgede hava trafiğine de engel olan yanardağlar nedeniyle "kırmızı alarm" ilan edildi.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna ve Stromboli faaliyete geçti. Yanardağların püskürttüğü kül ve lavların, bulundukları bölgeleri etkilediği bildirildi.

Sicilya Adası'nda son birkaç gündür volkanik faaliyetlerin artarak devam ettiği, dün lav ve kül püskürmelerinin en yüksek seviyeye ulaştığı Etna'nın ardından ülkenin güneyindeki bir diğer aktif yanardağ Stromboli'de de volkanik patlamalar meydana geldiği belirtildi.

Avrupa'nın göbeğindeki iki yanardağ faaliyete geçti, 'kırmızı alarm' ilan edildi

LAV VE KAYA PARÇALARI DENİZE DÜŞTÜ

Eolie takımadalarının bir parçası olan Stromboli Adası'ndaki yanardağın dün yoğun şekilde kül ve biraz lav püskürtmeye başladığı, lav ve kaya parçalarının denize düştüğü aktarıldı. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) paylaştığı bilgide, Stromboli Yanardağı'nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi.

Avrupa'nın göbeğindeki iki yanardağ faaliyete geçti, 'kırmızı alarm' ilan edildi

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Başbakanlık Sivil Savunma Depertmanının X platformundan yaptığı paylaşımda, Stromboli'deki yoğun volkanik faaliyet sebebiyle alarm seviyesinin "kırmızı" ile en yüksek düzeye çıkarıldığı duyuruldu. Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio da adada yaşayanların yanardağın etkilerinden korunması ve durumun izlenmesine yönelik adımları değerlendirmek üzere acil durum operasyon komitesini topladığı belirtildi.

Avrupa'nın göbeğindeki iki yanardağ faaliyete geçti, 'kırmızı alarm' ilan edildi

UÇUŞLAR DURDURULDU

Diğer yandan, dün gündüz saatlerinde volkanik faaliyetleri en yüksek seviyeye ulaşan Etna Yanardağı'ndan çıkan ve yaklaşık 4,5 kilometre yüksekliğe erişen kül ve duman bulutundan hava ulaşımı da etkilendi. Etna'nın küllerinin Katanya kenti ve Fontanarossa Havalimanı'na ulaştığı, bu nedenle havalimanında uçuşların bu sabah itibarıyla tedbir maksatlı durdurulduğu açıklandı.

Avrupa'nın göbeğindeki iki yanardağ faaliyete geçti, 'kırmızı alarm' ilan edildi

Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı 3 bin 300 metre, Stromboli Yanardağı ise deniz seviyesinden 920 metre yüksekliğe sahip. Uzmanlar, birbirine yakın coğrafyada bulunan Etna ve Stromboli yanardağlarının bazı ortak özellikleri olsa da volkanik faaliyetlerinin temelde farklı özellikler taşıdığını ve birbirleriyle bağlantılı olmadığını belirtiyor.

Kaynak: AA / Güncel

Etna Yanardağı Yanardağ İtalya Dünya Güncel Haberler

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