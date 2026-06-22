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İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı" alarm verilen kent sayısı artıyor

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İtalya'da Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle kırmızı alarm verilen kent sayısı artıyor. Bugün 12 kentte başlayan alarm, yarın 15'e, 24 Haziran'da ise 16'ya çıkacak. Yetkililer, 11.00-18.00 saatlerinde dışarı çıkılmaması çağrısı yaparken, turistler bunaltıcı sıcaklardan şikayetçi.

İtalya genelinde etkisini göstermeye başlayan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle "kırmızı" alarm verilen kent sayısı arttı.

İtalya Sağlık Bakanlığınca, Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının ülke genelinde etkisini artırarak sürdüğü belirtilerek, aşırı sıcaklara maruz kalacak kentlere ilişkin 3 günlük "uyarı" bülteni yayımlandı.

Ülkede dün için 8 kentte "kırmızı" alarm ilan eden Bakanlık, bugünden itibaren 24 Haziran Çarşamba'ya kadar "kırmızı" alarm verilen kent sayısını artırdı.

Buna göre, Bakanlık, bugün başkent Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino ve Verona olmak üzere 12 kenti "kırmızı" ile en yüksek risk taşıyan yerler arasına alırken; yarın için "kırmızı" alarm verilen kentlere Ancona, Venedik, Viterbo'yu ekleyerek bu sayıyı 15'e çıkardı.

Bakanlık, 24 Haziran'da da Latina'nın "kırmızı" kategoriye alınan kentlere ekleneceğini ve sayının 16'ya çıkacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, sitesinde güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlem önerisine yer verirken, "sıcaktan korunabilmek için 11.00-18.00 saatlerinde dışarı çıkılmaması" çağrısını yineledi.

Turistler sıcaklardan şikayetçi

Roma, Milano, Floransa gibi kentlerde, turistlerin güneşten korunmak için şemsiye ve minik el vantilatörleri taşıdıkları ve serinleyebilmek için çeşmelerin önünde sıra oluşturdukları görüldü.

"Kırmızı" alarm verilen kentlerden Torino'da da geçen hafta sonu boyunca bunaltıcı sıcaklar nedeniyle klima kullanımının arttığı ve bunun da elektrik şebekelerini zorladığı, bazı kesinti ve arızalara sebebiyet verdiği basına yansıdı.

Roma'ya komşu şehir devleti Vatikan'ın merkezi olan Aziz Petrus Meydanı'nı gezmeye gelen Avusturyalı Elena Salanti, AA muhabirine, "Gerçekten can sıkıcı. Burada 4 günlük bir geziye çıktık ve sadece sabahları ile öğleden sonra dışarı çıkabiliyoruz çünkü gün içinde hava inanılmaz derecede sıcak. Gerçekten çılgınca." ifadesini kullandı.

ABD'li turist Cinthia Salazar da havanın çok sıcak olduğunu belirterek, "Bazen dayanılması gerçekten zor oluyor. Hatta kimi zaman ölecekmişim gibi hissediyorum. Ama genel olarak eğer ara vererek gezerseniz, bol su içerseniz ve aktiviteler arasında gölge bir yer bulabilirseniz, bunun üstesinden gelinebilir diye düşünüyorum." dedi.

Salazar, bu tarihlere seyahatlerini ayarladıklarını, başka seçenekleri olmadığını dile getirerek, "Hava durumunu kontrol edemeyiz. Bu yüzden, yılın bu döneminde buraya gelmenin bir bedeli olarak bunu kabullenmek zorundayız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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