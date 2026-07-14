Bern'de 15 Temmuz'un 10. yılı anıldı

İsviçre'nin başkenti Bern'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında, "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" temasıyla program düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği işbirliğinde "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" temasıyla gerçekleşen programda, Türk milletinin demokratik meşruiyeti ve anayasal düzeni korumak uğruna ortaya koyduğu kararlı duruş anlatıldı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın video mesajla katıldığı programda konuşan Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, millet iradesini, demokrasiyi, anayasal düzeni, seçilmiş cumhurbaşkanını ve hükümeti hedef alan başarısız darbe girişiminin 10'uncu yılında düzenlenen bu programın anmadan öte ortak bir hafıza zemini oluşturmayı, toplumsal hafızayı güçlendirmeyi ve geçmişten çıkartılan dersler ışığında daha güçlü gelecek idealini pekiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Türkiye'nin siyasi tarihi boyunca demokratik düzenini koruma ve güçlendirme sürecinde çeşitli sınamalarla karşılaştığını anımsatan İncesu, "Bu sınamalar toplumsal ve kurumsal düzeyde demokrasi bilinci ve kültürünün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Ülkemizin yakın tarihinde demokrasiye yönelik en ağır saldırılardan birisi olan 15 Temmuz darbe girişimi demokratik meşruiyetin korunması, millet iradesinin ortaya konulması ve devlet kurumlarının sürekliliğinin temin edilmesi bakımından bir dönüm noktası olmuştur." dedi.

İncesu, darbe girişimine karşı gösterilen direnişin Türkiye'nin siyasi tarihindeki yeriyle değil, aynı zamanda demokratik meşruiyet ve düzenin millet iradesi temelinde korunmasına ilişkin evrensel ilkeler açısından değerlendirilecek bir örnek olduğuna işaret ederek, "'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarı millet iradesinin her türlü vesayetin üzerinde olduğunu ve yönetme yetkisini kullananların meşruiyetini milletten aldığını vurgulamaktadır. Bu şiar 15 Temmuz gecesi güçlü bir şekilde teyit edilmiştir." diye konuştu.

FETÖ ile mücadelenin bitmediğini aktaran İncesu, "15 Temmuz darbe girişimi üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen emniyet birimlerinin operasyonlarıyla yeni örgüt mensupları yakalanmakta ve örgütün uzantıları deşifre edilmektedir. Ülkemizde ana yapılanmasını kaybeden FETÖ yurt dışında eğitim ve başka sektörlerdeki varlığını, Batı ülkelerindeki finansman kaynaklarıyla korumaya çalışmaktadır. Basın ve sosyal medya aracılığıyla dezenformasyon ve provokasyon faaliyetleri yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

İncesu, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği her ülke için bir tehdit oluşturduğunu belirterek, örgütün olumsuz etkilerinden uzak tutulmanın büyük önem arz ettiğini kaydetti.

"FETÖ'yü yalnızca Türkiye ile sınırlı bir tehdit olarak görmek ciddi bir hata"

Program kapsamında düzenlenen panelde söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demokrasinin savunulduğunu vurgulayarak, "O gece ben de meclisteydim. Genci, yaşlısı tüm halk hain darbe girişimine karşı durduk. Tankların önüne durduk. Sivillerin üzerine ateş açıldı. Ancak Türk milleti vazgeçmedi. Hayatlarını Türkiye için feda etmeye hazırdı." şeklinde konuştu.

15 Temmuz'un devamındaki gecelerde Türk milletinin "demokrasi nöbetleri" tuttuğunu anımsatan Çelik, "FETÖ'yü yalnızca Türkiye ile sınırlı bir tehdit olarak görmek ciddi bir hata olur. Ülkeleri FETÖ bağlantılı yapıları soruşturmaya ve iade talepleri konusunda işbirliği yapmaya çağırıyoruz." dedi.

İsviçre'nin eski Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch da Türkiye'nin geçen hafta NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Avrupa'nın güçlü, zengin, demokratik, istikrarlı ve özerk bir Türkiye'ye çok büyük ilgisi var. NATO Zirvesi de ülkenin stratejik önemini bir kez daha pekiştirdi." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgede ve daha geniş bir yelpazede barış ve istikrarda önemli bir rol oynadığına işaret eden Ruch, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi gösterdiği iradenin çok güçlü olduğunu söyledi.

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Yiğit ise Türkiye'nin siyasi tarihi hakkında bilgi vererek, 15 Temmuz gecesinin millet iradesinin ne denli önemli olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Program kapsamında ayrıca, "15 Temmuz Zafer Bizim, İrade Bizim" konulu video gösterimi yapıldı.