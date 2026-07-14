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Kanuni üzerinden bel altı şaka yapan Tuba Ulu'nun cezası belli oldu

Kanuni üzerinden bel altı şaka yapan Tuba Ulu'nun cezası belli oldu
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Stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili yaptığı şaka nedeniyle yargılanan komedyen Tuba Ulu’nun davasında karar çıktı. "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılan Ulu hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

  • Tuba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle 'halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • Ceza, duruşmadaki tutumu dikkate alınarak 5 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Komedyen Tuba Ulu’nun, bir stand-up gösterisinde Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili yaptığı şaka nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yargılandığı dava, savcının ceza talepli mütalaasını sunmasının ardından 14 Temmuz'a (bugün) ertelenmişti. Davanın bugün görülen duruşmasında karar açıklandı.

"KADINLARA HER ZAMAN POZİTİF AYRIMCILIK YAPTIM"

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Ulu, hakkındaki iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı: "Mütalaada yer alan, kadınları aşağılamaya yönelik eylemde bulunduğum yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Türkiye’de yaşayan bir kadın olarak kadın hakları konusunda her alanda mücadele ettim. Stand-up gösterilerimde de kadınlara pozitif ayrımcılık yaptım, her zaman kadınlardan yana oldum. Beraatimi talep ediyorum.”

"HİÇBİR ZAMAN AYRIŞTIRMA KASTIM OLMADI"

Savunmasına suç işleme kastı olmadığını vurgulayarak devam eden Ulu, “İddianamede ve esas hakkındaki mütalaada yer alan iddiaları kabul etmiyorum. Suç işleme kastım yoktur. Hiçbir zaman halkın bir kesimini aşağılamaya veya ayrıştırmaya yönelik bir kastım olmadı. Aksine, her zaman birleştirici oldum.” şeklinde konuştu.

MAHKEMEDEN 5 AY HAPİS 

Davayı karara bağlayan mahkeme, Tuba Ulu hakkında “halkın bir kesimini alenen aşağılama” (TCK 216/2) suçlamasından 6 ay hapis cezasına hükmetti. Verilen ceza, sanığın duruşmadaki tutumu göz önünde bulundurularak 5 aya indirildi. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

Kaynak: Haberler.com
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