İsviçreli bakan Cassis'ten trajik yangınla ilgili 'kurallara uyulmaması kabul edilemez' tepkisi

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlaması sırasında bir barda çıkan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek, " İsviçre'nin sıkı güvenlik kuralları var ancak bunlar düzgün bir şekilde uygulanmıyor veya kontrol edilmiyor. Bu kabul edilemez. Tam bir açıklık sağlanmalı." dedi.

Cassis, Valais Kanton Meclisi Başkanı Mathias Reynard ile Güvenlik, Kurumlar ve Spor Departmanı Başkanı Stephane Ganzer, Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlaması sırasında bir barda çıkan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Crans-Montana'daki yangında hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getiren Cassis, kendisini arayarak üzüntü ve desteklerini ileten birçok mevkidaşına teşekkür etti.

Cassis, yangının hemen ardından İsviçre'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) sivil koruma mekanizmasıyla hızla işbirliği yaptığını vurgulayarak, "Bu işbirliği sayesinde ağır yaralı hastalar Avrupa hastanelerine nakledildi ve tedavi edildi. Hayatta kalmaları için kritik bir zamanda bu hastaları derhal kabul eden ve tıbbi ekiplerini seferber eden AB ve tüm ülkelere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Bu kabul edilemez. Tam bir açıklık sağlanmalı"

Olayla ilgili gerçekleri ortaya koymak ve sorumluluğu belirlemek için bir soruşturmanın yürütüldüğünü belirten Cassis, "İsviçre'nin sıkı güvenlik kuralları var ancak bunlar düzgün bir şekilde uygulanmıyor veya kontrol edilmiyor. Bu kabul edilemez. Tam bir açıklık sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Cassis, bu zorlu süreçte olayın mağdurları ve ailelerine gerektiği kadar destek olacaklarının altını çizdi.

Görevlerinin iki yönlü olduğunu aktaran Cassis, "Bunlar, mağdurları desteklemek ve bu trajediden dersler çıkararak böyle bir felaketin bir daha asla yaşanmamasını sağlamak." diye konuştu.

"Bu trajedi, hepimizi derinden etkiledi"

Valais Kanton Meclisi Başkanı Reynard, "Bu trajedi, hepimizi derinden etkiledi." dedi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine hitaben, "Acınızı, öfkenizi ve sorularınızı anlıyoruz." ifadelerini kullanan Reynard, kurtarma ekiplerine kahramanca mücadelesi ve yas tutanlara varlıkları için teşekkür etti.

Reynard, felaketle ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılacağına vurgu yaparak, bunun mağdurlara karşı bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.???????

Valais Kantonu Güvenlik, Kurumlar ve Spor Departmanı Başkanı Ganzer ise yangın felaketi sırasında acil servislerin hızlı bir şekilde hareket etmesine dikkati çekti.???????

Kimlik tespiti süreci devam ederken ailelerin katlanmak zorunda kaldıkları durumun tarif edilemeyeceğini dile getiren Ganzer, "Tüm kurbanlar üç gün içinde teşhis edildi. Ailelerin gerçeği bilmesi için doğru cevaplar vermemiz gerekiyordu. Artık adaletin yerini bulmasının zamanı geldi. Bu trajediyi önleyebilirdik. Şimdi adalet sistemine işini yapması için zaman tanımalıyız." dedi.