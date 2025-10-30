İsviçre'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü, İsviçre'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu'nun ev sahipliğinde başkent Bern'de gerçekleşen törene, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, İsviçre Dışişleri Bakanlığı Avrasya Birimi Şefi Büyükelçi Pierre-Yves Fux, İsviçre Türk Toplumu (İTT) Genel Başkanı Suat Şahin, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Başkanı Murat Şahin, birçok ülkenin diplomatik misyon temsilcileri ile İsviçre ve Türk toplumundan konuklar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, İsviçre ve Lihtenştayn milli marşlarının okunmasıyla devam etti.

Büyükelçi İncesu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de cumhuriyetin ilanının 102'nci yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen resepsiyonda konuklarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kararlı bir ulusal kurtuluş mücadelesinin ardından TBMM, Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyoner liderliğinde 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etti. Benim ve hem yurt içinde hem de yurt dışında milyonlarca Türk vatandaşı için Cumhuriyet kelimesi derin tarihi, siyasi ve duygusal bir öneme sahiptir. Bağımsızlığı, ilerlemeyi ve milli iradenin gücünü simgeler." dedi.

Türkiye'nin dış politikasının, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine sadık kalarak hem bağımsız hem de milli karakterli ilkeler üzerine kurulu olduğunu söyleyen İncesu, bunun özünde Atatürk'ün "yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerinin yer aldığını kaydetti.

İncesu, "Bu ilke, Türkiye'nin birçok savaşın yıkımından çıktığı ve dünyanın yeni bir savaşın eşiğinde olduğu bir dönemde benimsenmiştir. Eşi benzeri görülmemiş küresel zorluklarla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, bu konu büyük önem taşımaya devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin, birçok krizin kavşağında yer alan ve bunlardan doğrudan etkilenen bir ülke olduğunun altını çizen İncesu, benzersiz jeopolitik konumunun Türkiye'nin bu krizlerin çözümünde yapıcı bir rol oynamasını da mümkün kıldığını kaydetti.

İncesu, " Türkiye, güçlü diplomatik erişimiyle ticaret, yatırım, enerji ve ekonomik işbirliği yoluyla arabuluculuğu ve bölgesel istikrarı aktif olarak teşvik ediyor. Türkiye, NATO ve diğer batılı güvenlik yapılarında da güçlü bir varlık gösteriyor. Türkiye, Gazze ve Ukrayna'daki acılara son verme çabalarına öncülük ediyor ve destek veriyor. Bölgedeki her ülke için kalıcı barışa giden tek yol olarak, engelsiz insani yardım erişimini, kalıcı ateşkesi ve iki devletli çözümü savunuyoruz." diye konuştu.

Bu yıl, Türkiye ve İsviçre arasında imzalanan Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yılı olduğunu anımsatan İncesu, bu vesileyle İsviçre'deki Türk misyonlarının, Türk sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Zürih, Cenevre, Montrö ve Bern'de etkinlikler düzenlediğini söyledi.

İncesu, "Bu etkinlikler yalnızca ortak tarihimizi sergilemekle kalmadı, aynı zamanda halklar arası bağların ve kişisel dostlukların gücünü de vurguladı." diye konuştu.

Büyükelçi İncesu, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

"Gazze ve Ukrayna'dan bahsettiğiniz için teşekkür ederim"

Büyükelçi Fux ise böyle bir etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu kaydederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılını kutladı.

Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümüne de dikkati çeken Fux, iki ülke arasında gelişen ilişkileri daha ileriye taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Fux, "Gazze ve Ukrayna'dan bahsettiğiniz için teşekkür ederim. Bunlar dünyanın farklı bölgeleri. Çatışmanın yaşandığı tek yerler burası değil ancak bizim ve siyasi diyaloğumuz için çok önemliler. Bu bağlamda istişarelerimiz önemli çünkü zamanımız daralıyor." dedi.

Türkiye'nin bu yüzyıl için hedeflerinin ne kadar önemli olduğundan haberdar olduğunu kaydeden Fux, "Ülkeniz harika. Birçok zorluğun ve birçok umudun kesiştiği noktada." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar ve eşi Prof. Dr. Şebnem Akçapar, Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl ve eşi Büyükelçi Esin Çakıl ile Türkiye Cumhuriyeti Cenevre Başkonsolosu Boğaç Güldere ve Eşi Şebnem Güldere ev sahipliğinde bir tören düzenlendi.

Törene, çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ile İsviçre ve burada yaşayan Türk toplumundan davetliler katıldı.

Büyükelçi Akçapar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılını büyük bir güven ve coşkuyla kutladıklarını kaydetti.

Akçapar, "Cumhuriyetimiz, Türkiye Yüzyılı'nda, dünya sahnesinde güçlü ve saygın konumunu daha da pekiştirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi, bugün de bize yol göstermeye devam ediyor. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." diye konuştu.

Başkonsolos Güldere ise Cumhuriyet Bayramı'nın kutlama programında bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde, sürekli yükselen bir dayanışma ve işbirliği ruhuyla güzel işler başaracağımıza inancım tamdır." dedi.

Güldere, İsviçre'deki Türk vatandaşlarının ana vatanı Türkiye ve İsviçre'de sesini en güçlü şekilde duyurmasını ve varlığını en etkili şekilde hissettirmesinin önemine işaret ederek, etkinliğin ve saygınlığın başlıca temelinin bununla ilgili olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Program kapsamında piyano ve ney performansları sergilendi.