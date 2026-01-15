İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Scheurer, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Anadolu Ajansının (AA) 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Scheurer, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Scheurer, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" adlı fotoğrafını seçerek, "Bu fotoğraf, çatışmanın kurbanı olan Gazze halkının acil ihtiyaçlarını sembolize etmekle birlikte, ülkelerin yardım etmek için sahip olduğu yüksek kapasite ve imkanları da simgeliyor. Teknik ve fiziksel olarak yapabileceklerimiz ile ihtiyaçlar arasındaki çelişki, bu ikisi arasındaki uyumsuzluk ve tabii ki çok ihtiyaç duyulan insani yardımı gösteriyor." dedi.

"Portre" özel kategorisinde, Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını oylayan Scheurer, "Bence bu çok güzel bir fotoğraf. Kadraj, ışık, renkler ve sanatsal kompozisyon gerçekten çok iyi. Ama daha da önemlisi, verdiği mesaj, çocuklar ve kadınlar için eğitim." diye konuştu.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" isimli fotoğrafını tercih eden Scheurer, yardım kuruluşlarının önemine dikkati çekerek, "Çatışmaların ve doğal afetlerin kurbanları sivillerdir ve yardıma ihtiyaçları vardır." ifadelerini kullandı.

Scheurer, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafını oylayarak, "Bu fotoğraf, insanların zorlukların üstesinden gelme kapasitesini, dayanıklılığını sembolize ederken, aynı zamanda devletlerin ve kuruluşların engelli sporcuların spor tutkularını yaşayabilecekleri bir çerçeve sunma kapasitesini de gösteriyor." şeklinde konuştu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor" adlı fotoğrafını tercih eden Scheurer, "Bu fotoğraf benim için suya ve mavi gezegene özen göstermemiz gerektiğinin sembolü." dedi.

Scheurer, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı fotoğrafını seçerek, "Benim için bu fotoğraf, Galata Kulesi ve ayın bir arada yer aldığı bir konumda geçmişi, bugünü ve geleceği simgeliyor." diye konuştu.

"Yılın Kareleri"nde fotoğrafları yer alan foto muhabirlerini tebrik eden Scheurer, "Foto muhabirliğinin önemini korumak bence çok önemli. Gazetecilik sadece kelimelerden ibaret değil, aynı zamanda fotoğraflardan da oluşur. Fotoğraflarla çok fazla duygu, his ve mesaj iletebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Yılın Kareleri" oylaması 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.