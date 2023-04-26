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İsveç'ten fırlatılan araştırma roketi yanlışlıkla Norveç'e düştü

İsveç'ten fırlatılan araştırma roketi yanlışlıkla Norveç'e düştü

Güncel Haberler

İsveç'ten fırlatılan bir araştırma roketi Norveç'te dağlık bir alana düştü. Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Norveç makamları, sınırın Norveç tarafındaki herhangi bir izinsiz faaliyeti çok ciddiye alıyor" ifadeleri yer aldı.

Dün yerel saatle 07.20'de İsveç'in kuzeyindeki Kiruna yakınlarındaki Esrange Uzay Merkezi'nden fırlatılan ve sınıra yakın bir bölgeye inmesi beklenen roket hedefini şaşırdı.

İsveç Uzay Şirketi (SSC) tarafından fırlatılan araştırma roketi 250 kilometre yüksekliğe ulaştıktan sonra rotasından çıkarak Norveç'te dağlık bir alana düştü. SSC, roketin hesaplanandan biraz daha batıya doğru ilerlediğini bildirdi.

İsveç'ten fırlatılan araştırma roketi yanlışlıkla Norveç'e düştü

Arızalandığı için hedefine iniş yapamadığı düşünülen roket ve taşıdığı yük, planlanan iniş sahasının yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısına düştü.

İsveç'ten fırlatılan araştırma roketi yanlışlıkla Norveç'e düştü

Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise yaptığı açıklamada, "Norveç makamları, sınırın Norveç tarafındaki herhangi bir izinsiz faaliyeti çok ciddiye alıyor" ifadelerini kullanarak, herhangi bir enkaz kaldırma çalışması için Norveç'ten onay alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Mehmet Alaca - Güncel

Norveç Kiruna İsveç Dünya Güncel Haberler

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