İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı Güncel Haberler İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye aleyhine gösteri yaptı. İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/ Pkk yandaşları, Türkiye aleyhine gösteri yaptı. Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası askeri harekatının önlenmesi istendi. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın iptal edilmesini talep eden terör yandaşları, Türkiye, Finlandiya ve İsveç aleyhinde sloganlar attı. Ayrıca örgüt yandaşları yarın yapılacak genel ve yerel seçimler için PKK/ Ypg'yi destekleyen adaylara oy verilmesini istedi. Göstericiler terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Güncel Kaynak: AA / Atila Altuntaş İsveç PKK YPG Güncel Haberler

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