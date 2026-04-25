İsveç'te İsrail yüzlerce kişi tarafından protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırılar düzenlemesine ve insani yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

Göstericiler, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya geldi.

"Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor", "Gazze'de saldırılar durdurulsun", "Gıda kısıtlamasına son verilsin", "İran'a saldırılar dursun" ve "İsrail barış anlaşmasına uysun" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgaline son verilmesini ve İsveç'in bu ülkeye silah satışını durdurmasını talep etti.

Filistin, İran ve Lübnan bayrağı taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının da durdurulmasını istedi.

" İsrail, devlet terörü yürütmektedir"

Eyleme katılan Stockholm Direniş Tiyatro Sanatçısı Aydın Amir Hashimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli mahkumların yaşadığı dramı ve idama mahkum edilmesini eylem boyunca bir performansla canlandıracaklarını söyledi.

İsrail hükümetinin uygulamalarının barbarlık olduğunu belirten Hashimi, "Bugün burada Filistinli mahkumların ve ailelerinin maruz kaldığı sistematik devlet işkencesini canlandıracağız. Mahkumlara yönelik işkence haberleri, birkaç 'akıl hastası' askerin münferit eylemi değil bizzat bir devlet politikasıdır. İsrail, devlet terörü yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in geçmişine de değinen Hashimi, "Irkçı motifli terörizmden hüküm giymiş bir isim, bugün İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı'dır. İsrail, faşist bir devlettir. Bugün tüm dünyaya İsrail hapishanelerinde mahkum olmanın, bir çocuğun babasının gözü önünde 10 saat işkence görmesinin ne demek olduğunu göstereceğiz." dedi.

İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlara seslenen Hashimi, "Tüm bunlara göz yumanlar da faşist ruhludur. Faşizm, bir gün sizin de kapınızı çalacak. Uyanın ve tarafınızı seçin." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş
