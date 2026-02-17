Haberler

İzmir'de yağış sonrası çöken istinat duvarının müteahhidine adli kontrol

Güncelleme:
İzmir'in Menemen ilçesinde yağış sonrası çökme yaşayan istinat duvarı nedeniyle gözaltına alınan müteahhit B.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Menemen Belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışmaları yürütüyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde yağış sonrası istinat duvarının çökmesiyle ilgili gözaltına alınan müteahhidi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, cumartesi günü 29 Ekim Mahallesi'nde bir istinat duvarının çökmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında polis, istinat duvarını yapan müteahhit B.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayın yaşandığı bölgede Menemen Belediyesi ekiplerinin toprağı kaldırmaya yönelik çalışması sürüyor.

İstinat duvarının zarar verdiği evlerde yaşayanlar, dairelerindeki hasarı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Söz konusu görüntülerde iki ayrı dairedeki hasar yer alıyor.

Menemen ilçesinde 14 Şubat'ta yağışın etkisiyle 29 Ekim Mahallesi'nde toprak kayması sonucu bir istinat duvarı çökmüş, 6 katlı 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar oluşmuştu. Giriş katında çökme yaşanan 2 bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı boşaltılmış, 3 binadaki 151 kişi Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürülmüştü.

