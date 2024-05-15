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İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis, çevrede bulunanları olay yerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde yangın çıktı. Bir mağazada çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

POLİS ÇEVREDEKİLERİ UZAKLAŞTIRIYOR

Yangının ardından çevreyi dumanlar kaplarken polis, bölgede bulunanları yangın alanından uzaklaştırmak için çalışıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İstiklal Caddesi İtfaiye Beyoğlu Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Asim Bayraktar:

İtfaiye ye izni kim verdi kii

0
8
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Cengiz Ortac:

ÇOK GEÇMİŞ OLSUN. UMARIM KÖTÜ BİRŞEY YOKTUR

8
0
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