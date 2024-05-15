İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde yangın çıktı. Bir mağazada çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

POLİS ÇEVREDEKİLERİ UZAKLAŞTIRIYOR

Yangının ardından çevreyi dumanlar kaplarken polis, bölgede bulunanları yangın alanından uzaklaştırmak için çalışıyor.

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