Haberler

Aşklarını gizleyemediler! Mbappe ile Ester Exposito dudak dudağa

Aşklarını gizleyemediler! Mbappe ile Ester Exposito dudak dudağa Haber Videosunu İzle
Aşklarını gizleyemediler! Mbappe ile Ester Exposito dudak dudağa
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'in Fransız yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile İspanyol oyuncu Ester Exposito, Miami'deki bir gece kulübünde dudak dudağa görüntülendi. İkilinin samimi anları kısa sürede gündem olurken, dış basın görüntülerin çiftin ilişkisini gözler önüne serdiğini yazdı.

  • Kylian Mbappé ve Ester Expósito, Miami'de bir gece kulübünde öpüşürken görüntülendi.
  • Çift, mayıs ayında İbiza'da tatildeyken de birlikte görüntülenmişti.
  • Mbappé ve Expósito, ilişkileri hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Miami'de eğlenmeye çıkan Kylian Mbappé ile Ester Expósito, bir gece kulübünde dudak dudağa görüntülendi. Görüntülerde ikilinin oldukça samimi olduğu ve çevredekilerle birlikte gece boyunca eğlendiği görülüyor. Videoda Mbappé ile Expósito'nun birbirlerine sarıldığı ve öpüştüğü anlar dikkat çekiyor.

DIŞ BASIN: İLİŞKİLERİNE DAİR TÜM İDDİALARA NOKTA KOYDULAR

Görüntüler, Fransız futbolcu ile İspanyol oyuncunun ilişkisine yönelik son dönemde ortaya atılan ayrılık ve kriz iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Meksika ve Latin Amerika basını, Miami'deki görüntülerin çiftin birlikte olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu yazdı.

Öte yandan çift, mayıs ayında İspanya'nın Ibiza Adası'nda tatil yaparken de birlikte görüntülenmiş, yat gezisi ve öpüşme fotoğrafları magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Ancak taraflar ilişkileri hakkında bugüne kadar resmi bir açıklama yapmadı.

DÜNYA KUPASI BOYUNCA DA GÜNDEMDEYDİLER

Ester Expósito, 2026 Dünya Kupası sırasında da Mbappé ile ilişkisi nedeniyle uluslararası basının gündemindeydi. Fransız yıldızın maçlarını takip etmesi ve ikiliyle ilgili çıkan haberler turnuva boyunca geniş yankı uyandırmıştı.

Kaynak: Haberler.com
12 ilde eş zamanlı operasyon! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Beklenmedik karar! Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın

CHP'li belediye başkanı böyle gözaltına alındı! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nico Williams, altın madalyasını Sahra Çölü’nü aşan annesine hediye etti

Tarihi geceye damga vuran görüntü! Herkes eğlendiği sırada...

Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler

Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri sinirden çılgına çevirecek sözler
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para

Milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı

Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı
Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı

Galatasaraylı yöneticinin bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı
53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf

53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf
Terör örgütü PKK: Boşluklar bırakan yasa istenmeyen sonuçlar doğurur

Kritik hafta öncesi PKK'dan açıklama: İstenmeyen sonuçlar doğurur