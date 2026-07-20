Aşklarını gizleyemediler! Mbappe ile Ester Exposito dudak dudağa
Real Madrid'in Fransız yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile İspanyol oyuncu Ester Exposito, Miami'deki bir gece kulübünde dudak dudağa görüntülendi. İkilinin samimi anları kısa sürede gündem olurken, dış basın görüntülerin çiftin ilişkisini gözler önüne serdiğini yazdı.
- Kylian Mbappé ve Ester Expósito, Miami'de bir gece kulübünde öpüşürken görüntülendi.
- Çift, mayıs ayında İbiza'da tatildeyken de birlikte görüntülenmişti.
- Mbappé ve Expósito, ilişkileri hakkında resmi bir açıklama yapmadı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Miami'de eğlenmeye çıkan Kylian Mbappé ile Ester Expósito, bir gece kulübünde dudak dudağa görüntülendi. Görüntülerde ikilinin oldukça samimi olduğu ve çevredekilerle birlikte gece boyunca eğlendiği görülüyor. Videoda Mbappé ile Expósito'nun birbirlerine sarıldığı ve öpüştüğü anlar dikkat çekiyor.
DIŞ BASIN: İLİŞKİLERİNE DAİR TÜM İDDİALARA NOKTA KOYDULAR
Görüntüler, Fransız futbolcu ile İspanyol oyuncunun ilişkisine yönelik son dönemde ortaya atılan ayrılık ve kriz iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Meksika ve Latin Amerika basını, Miami'deki görüntülerin çiftin birlikte olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu yazdı.
Öte yandan çift, mayıs ayında İspanya'nın Ibiza Adası'nda tatil yaparken de birlikte görüntülenmiş, yat gezisi ve öpüşme fotoğrafları magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Ancak taraflar ilişkileri hakkında bugüne kadar resmi bir açıklama yapmadı.
DÜNYA KUPASI BOYUNCA DA GÜNDEMDEYDİLER
Ester Expósito, 2026 Dünya Kupası sırasında da Mbappé ile ilişkisi nedeniyle uluslararası basının gündemindeydi. Fransız yıldızın maçlarını takip etmesi ve ikiliyle ilgili çıkan haberler turnuva boyunca geniş yankı uyandırmıştı.