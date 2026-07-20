Aşklarını gizleyemediler! Mbappe ile Ester Exposito dudak dudağa

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Miami'de eğlenmeye çıkan Kylian Mbappé ile Ester Expósito, bir gece kulübünde dudak dudağa görüntülendi. Görüntülerde ikilinin oldukça samimi olduğu ve çevredekilerle birlikte gece boyunca eğlendiği görülüyor. Videoda Mbappé ile Expósito'nun birbirlerine sarıldığı ve öpüştüğü anlar dikkat çekiyor.

DIŞ BASIN: İLİŞKİLERİNE DAİR TÜM İDDİALARA NOKTA KOYDULAR

Görüntüler, Fransız futbolcu ile İspanyol oyuncunun ilişkisine yönelik son dönemde ortaya atılan ayrılık ve kriz iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Meksika ve Latin Amerika basını, Miami'deki görüntülerin çiftin birlikte olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu yazdı.

Öte yandan çift, mayıs ayında İspanya'nın Ibiza Adası'nda tatil yaparken de birlikte görüntülenmiş, yat gezisi ve öpüşme fotoğrafları magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Ancak taraflar ilişkileri hakkında bugüne kadar resmi bir açıklama yapmadı.

DÜNYA KUPASI BOYUNCA DA GÜNDEMDEYDİLER

Ester Expósito, 2026 Dünya Kupası sırasında da Mbappé ile ilişkisi nedeniyle uluslararası basının gündemindeydi. Fransız yıldızın maçlarını takip etmesi ve ikiliyle ilgili çıkan haberler turnuva boyunca geniş yankı uyandırmıştı.

Kaynak: Haberler.com