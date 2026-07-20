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Bomba iddia: Özgür Özel yarın CHP'den istifa edecek

Bomba iddia: Özgür Özel yarın CHP'den istifa edecek
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CHP kulislerinde konuşulan iddiaya göre Özgür Özel yarınki grup toplantısının ardından CHP'den istifa ederek yeni parti sürecini başlatacak. 93 milletvekilinin yeni partiye katılacağı, peş peşe kritik toplantılar yapılacağı ve yeni partinin genel merkezi için iki bina üzerinde değerlendirme yapıldığı öne sürüldü.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından siyasi hareketlilik sürüyor. İddiaya göre, partinin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, yarın gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı'nda son kez Genel Başkan sıfatıyla konuşacak. Toplantının ardından ise CHP'den istifa etmesi bekleniyor. Kulis bilgilerine göre Özel'in, yeni partiye ilişkin en net mesajlarını da bu grup toplantısında vermesi öngörülüyor.

PEŞ PEŞE KRİTİK TOPLANTILAR YAPILACAK

Grup toplantısının ardından Özgür Özel'in CHP il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Çarşamba günü ise Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle ayrı ayrı toplantılar yapılacağı belirtiliyor.

Bu görüşmelerin ardından Özel'in, kendisini destekleyen milletvekilleriyle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği konuşuluyor.

93 MİLLETVEKİLİYLE YENİ PARTİ HAZIRLIĞI

Kulislerde konuşulanlara göre yeni partinin kuruluşunda 93 milletvekili görev alacak. Bu isimlerden 80'inin Parti Meclisi ve MYK'da yer alacağı, Meclis Başkanvekili, grup başkanvekilleri, kâtip üyeler ve idare amirlerinin ise kalan 13 isim arasından belirleneceği ifade ediliyor.

Bazı milletvekillerinin ise yalnızca kurucu sıfatıyla yer alacağı, parti organlarında görev üstlenmeyeceği belirtiliyor.

PARTİ PROGRAMI CHP'YE BENZER OLACAK

Özel'e yakın isimler, kurulması planlanan partinin programının büyük ölçüde CHP'nin mevcut programıyla benzerlik taşıyacağını aktarıyor.

GENEL MERKEZ İÇİN İKİ BİNA GÜNDEMDE

Yeni partinin genel merkezi için Turan Güneş Bulvarı'ndaki bir bina ile Gelecek Partisi'nin kuruluş sürecinde kullandığı bina arasında değerlendirme yapıldığı belirtiliyor. Üç kişilik milletvekili heyetinin binaları incelediği, tadilat süresi ve maliyet avantajı nedeniyle Gelecek Partisi'nin kullandığı binanın öne çıktığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com
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