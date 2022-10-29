İstanbullular dikkat! Bu 7 ilçede saatler süren elektrik kesintisi yaşanacak
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, İstanbul'da bugün 7 ilçede farklı saatlerde bakım amaçlı planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Avcılar ve Beşiktaş ilçelerinde yer alan birçok mahallede 8 saatlik elektrik kesintileri yaşanacak.
BEDAŞ tarafından yayımlanan 29 Ekim planlı bakım çalışmaları listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
7 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
7 ilçede çok sayıda mahallede gün boyunca farklı saatler aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Bu ilçeler Avcılar, Beşiktaş, Esenler, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Arnavutköy olarak sıralandı.
İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler:
Sizce #ŞenolGüneş, lider #Fenerbahçe 'nin 4 puan gerisindeki #Beşiktaş 'ı şampiyon yapabilir mi?— Haberler.com (@Haberler) October 26, 2022