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İstanbul'da okul kitapları 3 yılda iki katına çıktı

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"Son 3 yılda kitap sayımızı yüzde 100'den daha fazla artırarak 6,5 milyondan 13 milyon 800 bine çıkarttık. Kitabın olması önemli ama kitabın okunması daha da kıymetli. Kitabın yazarlarıyla buluşulması, fuarlarda satın alınması, fuarda gezilmesi bundan daha kıymetli. Bunun için de 39 ilçemizde kitap fuarları oluşturuyoruz"

İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki okullarda son 3 yılda kitap sayısını yüzde 100'den daha fazla artırarak 6,5 milyondan 13 milyon 800 bine çıkarttıklarını belirterek, "Kitabın olması önemli ama kitabın okunması daha da kıymetli. Kitabın yazarlarıyla buluşulması, fuarlarda satın alınması, fuarda gezilmesi bundan daha kıymetli. Bunun için de 39 ilçemizde kitap fuarları oluşturuyoruz." dedi.

İstanbul Valiliğince "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor Projesi" kapsamında hayata geçirilen Beylikdüzü- Esenyurt Kitap Fuarı, Beylikdüzü Meydanı'nda açıldı.

Vali Gül, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kendi çocuklarınız için istediğiniz her şeyi bütün çocuklar için isteyin." şeklinde bütün valiliklere talimatı olduğunu aktardı.

Çocukların spor yapmasını, kitap okumasını, yeteneğine göre bir enstrüman çalmasını, özgüvenli olmasını, karar süreçlerine katılmalarını istediklerini dile getiren Gül, "Her okula bir spor kulübü kurduk. 'Enstrümansız Okul Kalmasın' projemizle müzik atölyeleri oluşturuyoruz. Son 3 yılda kitap sayımızı yüzde 100'den daha fazla artırarak 6,5 milyondan 13 milyon 800 bine çıkarttık. Kitabın olması önemli ama kitabın okunması daha da kıymetli. Kitabın yazarlarıyla buluşulması, fuarlarda satın alınması, fuarda gezilmesi bundan daha kıymetli. Bunun için de 39 ilçemizde kitap fuarları oluşturuyoruz." diye konuştu.

Gül, eğitim öğretim döneminin en son haftasında iki ilçeye hitap edecek, öğrencileri yazarlarla buluşturacak, kitapla ilgili gündem oluşturacak bir etkinliğin açılışını yaptıklarını belirterek, "İnşallah bir sonraki sene daha iyisini hep birlikte yapacağız. Gittiğimiz yerlerde fuarımızı ziyarete gelen, açılışa katılan öğrencilerimize çeşitli hediyeler de veriyoruz. İçinizde Çanakkale'ye gitmeyen arkadaşlarımızı Çanakkale'ye götüreceğiz. Sultan Ahmet Camisi'ni ve tarihi mekanları gezmek isteyen, Sultanahmet köftecisinden köfte yenmek isteyen, Boğaz'da tekne turuna katılmak isteyenleri de tura götüreceğiz. Şimdiden iyi eğlenceler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

" Esenyurt'ta 2022'de 80 bin olan kitap sayımızı 530 bine çıkardık"

Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu da ilçede 2022 yılında okul kütüphanelerinde 80 bin civarı kitap bulunduğunu ancak birçok okulun kütüphanesinin kapalı olduğunu kaydederek, bunların tamamını kütüphane olarak açtıklarını ve öğrencilerin hizmetine sunduklarını söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün desteğiyle "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor Projesi" çerçevesinde ilçeye 230 bin kitap kazandırdıklarını aktaran Çobanoğlu, "Okullarımızın kendi yaptığı kampanyalarla birlikte 2022'de 80 bin olan kitap sayımızı bugün itibarıyla 530 bine çıkardık. Esenyurt'ta yaklaşık 200 bin öğrenci olduğunu düşünürsek öğrenci başına bir kitap bile düşmüyorken şu anda öğrenci başına üç kitaba ulaşmış durumdayız." diye konuştu.

Çobanoğlu, öğrenci başına 5 kitaba ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan ise İstanbul Valiliğinin öncülüğünde öğrencileri kitapla buluşturmaya ve onların eğitimlerini sağlamaya önem verdiklerini belirtti.

Beylikdüzü'nde 85 okulda, 3 bin 200 öğretmen ve 85 bin öğrenciye gereken bütün desteklerin sağlandığını kaydeden Karacan, "Yüzde 99 oranda normal eğitim sağlanan bir ilçeyiz. İkili eğitimimiz, iki okulumuzda var. Onlar da inşallah bu sene inşaatlar tamamlandığı zaman tamamı normal eğitime geçer bir ilçe haline gelmiş olacağız." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından fuar kapsamında, yazar Sadık Yalsızuçanlar, kaleme aldığı "Vefa Apartımanı" isimli kitabına ilişkin söyleşi verdi.

Yalsızuçanlar'a hediye takdiminde bulunan Vali Gül, daha sonra protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte fuarın açılış kurdelesini kesti.

Fuar, 28 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir
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