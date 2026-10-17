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İstanbul Valisi Gül, Beykoz'da 320 ev ve 20 iş yerindeki su baskını hasarını inceledi

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İstanbul Valisi Gül, Beykoz'da 320 ev ve 20 iş yerindeki su baskını hasarını inceledi
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İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'da yaklaşık 320 ev ve 20 iş yerinde su baskını yaşandığını, can kaybı olmadığını söyledi. Gül, eşya zararlarının pazartesi AFAD koordinasyonunda karşılanacağını ve cumartesi-pazar zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını istedi.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, sağanak yağıştan etkilenen Beykoz'da hasar gören ev ve iş yerlerini ziyaret etti. Beykoz'da yaklaşık 320 ev ve 20 iş yerinde su baskını yaşandığını belirten Vali Gül, "Hemşerilerimizin zararlarının karşılanması için, arkadaşlarımız defterdarlığın koordinasyonunda bütün hepsini tespit ettiler. Pazartesi itibariyle eşya ve benzeri zararları AFAD'ın koordinasyonunda karşılayacağız. Bugün ve yarın yağış bekleniliyor. İkinci bir duyurumuz zorunlu olmadıkça evlerinden mümkün olduğunca çıkmamaları. Bu cumartesi, pazar hemşerilerimizin evlerinde dinlenmelerini istirham ediyoruz" dedi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül, yağıştan en çok etkilenen noktalardan Beykoz'da hasar gören ev ve iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Gül, vatandaşların zararlarının karşılanacağını belirtti. Ziyaretlerde Gül'e Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel eşlik etti.

'BEYKOZ'DA HERHANGİ BİR CAN KAYBIMIZ OLMADI. AYNI ŞEKİLDE KAYIP HEMŞERİMİZ DE YOK'

Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Biliyorsunuz, yağmurda en çok yağış alan yerlerin başında Beykoz geliyordu. Bugün de Beykoz'dayız. Kaymakamımızla, belediye başkanımızla alanda geziyoruz. Beykoz'da herhangi bir can kaybımız olmadı. Aynı şekilde kayıp hemşerimiz de yok. Yaklaşık 320 civarında evde su baskını, 20 civarında da iş yerinde su baskını var. Bunun dışında da çeşitli yapısal hasarlar var. İstinat duvarı ve benzeri. Onlar tespit ediliyor. Şu an hemşerilerimizin zararlarının karşılanması için, arkadaşlarımız defterdarlığın koordinasyonunda bütün hepsini tespit ettiler. Pazartesi itibariyle eşya ve benzeri zararları AFAD'ın koordinasyonunda karşılayacağız. Sonraki aşamada özellikle hemşerilerimizin temizlik ve benzeri ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda Beykoz Belediyemiz bu işleri koordine etti. Diğer kurumlar görevlerini yapıyorlar. Rabbim beterinden saklasın. Gördüğünüz gibi Beykoz normalleşmiş, diğer yerlere göre çabuk toparlanmış. Bundan sonraki aşamada hemşerilerimizin bir an önce eski düzenlerine gelmeleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bizleri talimatlandırdığı gibi yaraların olabildiğince sarılması" dedi.

'BU CUMARTESİ, PAZAR HEMŞERİLERİMİZİN EVLERİNDE DİNLENMELERİNİ İSTİRHAM EDİYORUZ'

Anadolu Yakası'nda bugün ve yarın beklenen yağışlara ilişkin uyarılarda da bulunan Gül, "Bugün ve yarın yağış bekleniliyor. Çok büyük ölçüde bir yağış değil ama ortalamanın üzerinde yağışlar. Özellikle toprak kayması ve buna benzer risklere karşı hemşerilerimizin duyarlı olması lazım. Geçmiş yıllarda su basan ya da su basma riski olan alanlarda kalmamaları bu riske maruz kalabilecek hemşerilerimizin, 112 ile irtibata geçtiklerinde kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda bunları misafir ettiklerimizi söylemiştik. Burada da Beykoz Kaymakamlığımız aynı şekilde işleri koordine ediyor. Ayrıca, ikinci bir duyurumuz da zorunlu olmadıkça evlerinden mümkün olduğunca çıkmamaları. Çıktıklarında da toplu taşımayı kullanmaları, çünkü trafik yoğunluğu da bu anlamda sıkıntı oluşturuyor. Bu cumartesi, pazar hemşerilerimizin evlerinde dinlenmelerini istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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