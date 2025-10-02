İstanbul Valisi Gül: 17 kişi panikle yaralandı, yıkım yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem oldu. 6,71 km derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul dahil çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar depremin yarattığı panikle sokaklara döküldü.

VALİ GÜL: 17 KİŞİ PANİKLE YARALANDI, YIKIM YOK

İstanbul Valisi Davut Gül, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, kent genelinde 17 kişinin yaşadığı panik sonucunda yaralandığını, herhangi bir yıkım olayına ise rastlanmadığını bildirdi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: 4 BİNADA HASAR İHBARI ALINDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise 4 binada hasar ihbarı alındığı aktarıldı. Valilikten yapılan açıklama şu şekilde, "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup, ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir. Saat 16.40 itibariyle İstanbul'da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku; 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112'ye ihbarda bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.

BAKAN YERLİKAYA: TÜM EKİPLER SAHA TARAMALARINA BAŞLAMIŞTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.