Küçükçekmece Kitap Fuarı Açıldı

İstanbul Valiliği Küçükçekmece Kitap Fuarı'nın açılışı için tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" Projesi kapsamında gerçekleştirilen fuar, Fevzi Çakmak Meydanı'nda başladı.

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, Valilikçe ve bakanlıklarca yapılan birçok eserin etrafta görüldüğünü söyledi.

Kütüphaneler ile hastanelerin ve diğer kamu yatırımlarının gerçekleştirildiğini ifade eden Gül, insana yapılan yatırımın ise en önemlisi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bütün valilere, gençler ve çocuklarla ilgili ciddi tavsiyeleri ve telkinleri olduğunu aktaran Gül, "Nedir bu? Gençlere sahip çıkmak, çocuklara sahip çıkmak. Kendi çocuklarımız için istediklerimizi, bütün şehrin çocukları için olabilirliğini sağlamak. Bunun için de birkaç tane projeyi biz de İstanbul'da uyguluyoruz. Bütün çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz. Her okulumuzda okul spor kulüpleri kuruldu. Lisanslı öğrenci sayımız 11 binden 820 bine çıktı." dedi.

Vali Gül, çocukların yeteneklerine göre bir enstrüman çalmalarını da istediklerini belirterek, "Bunun için geçen sene 260 okulumuza müzik atölyeleri oluşturduk. Bu sene 240 okulumuza daha oluşturacağız. Bu, böyle üstüne koya koya, inşallah bütün okullarımızda, yetenekli çocuklarımızın, daha doğrusu bütün çocuklarımızın yeteneğinin ortaya çıktığı bir ortam oluşsun istiyoruz. Üçüncüsü, bütün okullarımızda öğrenci meclislerimiz var. Her sınıfta iki temsilcimiz var, birisi kız, biri erkek olmak üzere. Öğretmenlerimiz bunlara rehberlik ediyor." diye konuştu.

"Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" Projesi'yle 2 yılda 6,5 milyon olan kitap sayısını yüzde 100 arttırma hedeflerinin olduğuna dikkati çeken Gül, bunun 5 milyonunu temin ettiklerini, kalan 1.5 milyon kitabı ise bu yılda tamamlayacaklarını vurguladı.

Fuarlarda, yazarlarla öğrencilerin buluştuğunu dile getiren Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada yapmak istediğimiz şey, belki ölçeği küçük olmakla birlikte yaygın olarak kitap fuarı yapmak istiyoruz. Küçükçekmecemiz'de başladık. 39 ilçemizde kitap fuarını inşallah hemşehrilerimizle buluşturacağız. Amacımız yayınevleriyle öğrencileri buluşturmak, öğrencilerimizin kitap kokulu koridorlarda stantlarda gezmesini sağlamak, öğretmenle, öğrenciyle şehrin, ilçenin kitap gündemini bir hafta, 10 gün konuşması. İnanıyorum ki bu fuarın sonucunda az ya da çok çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, hemşehrilerimizin kitapla olan bağı daha da gelişmiş olacak."

"İstanbul'da 3 milyon öğrencimiz var"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise kentte 3 milyon öğrencinin olduğunu hatırlattı.

Yentür, "3 milyon öğrencinin 2,5 milyonu aktif olarak 'Ben okuyorum, İstanbul okuyor' kampanyasında birebir projenin içerisinde. 117 bin öğretmenimizle bu projeyi birlikte yürütüyoruz. Bugüne kadar da 425 bin velimiz de kitap okuma etkinlikleri gerçekleştirdi. İnşallah artarak devam edecek." bilgisini paylaştı.

Fuarın açılışına, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

Vali Gül ve protokolün katılımıyla kurdele kesilerek fuar açıldı.

Gül, stantları gezerek yazarlar, öğrenci ve vatandaşlarla sohbet etti. Stantlardan bilgi alan Gül, vatandaşlar ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.