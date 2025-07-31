İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem
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İstanbul'da korkutan deprem
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Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri açıklarında gerçekleşen deprem İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ ve diğer çevre illerde de hissedildi.

Marmara Denizi'nin 24.6 kilometre açıklarında Silivri çevresinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem saat 13.36'da meydana gelirken derinliğinin ise 9,91 kilometre olduğu kaydedildi. Deprem İstanbul'da Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri, Kağıthane gibi semtlerde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini de 11.7kilometre olarak açıkladı. Şimdiye kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.

İstanbul'da korkutan deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ DE DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.7 olarak belirlendi. EMSC ise depremin büyüklüğünü 3,8 olarak duyurmuştu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMGk:

Eko yattı yatalı Silivri de deprem eksik olmuyor hırsıza rahat vermiyor Rabbim

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme55
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Haber Yorumlarınedo cos:

Allah bizi uyarıyor bu AKP'ye AKP seçimlerde gitmeli AKP geldi geleli bu ülkede ne deprem ne olay bitmiyor ekonomide tut her şeyden bu ülkenin üzerine karabasan gibi çökmüş AKP

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme57
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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

asrın depremi oldu 11 il etkilendi demekki doğru yolda değiliz ? 99 depreminde içiyorlar açık giyiniyorlar diyen terbiyesizler nerdesiniz konuşun . onların doları var bizim Allah ımız dediler Usd uçtu , tövbe haşa Allah dolara karşı kayıp mı etti oluyor o zaman ? konuşsanıza diye düşünüyorum artık .

yanıt15
yanıt6
Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Yıkılsın yaa dünya..Her gün soyularak yaşamaktansa...

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Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

eee sen o kadar yatırımı fabrikaları marmara bölgesine yığarsan, en ufak bir sallantı da ödün kopar tabi.

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