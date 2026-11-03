İstanbul'un COP31 delegesi Arda Şentürk, metan ve sıfır atığı zirveye taşıyacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye'nin ev sahipliğinde ve dönem başkanlığında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ) İstanbul'u temsil edecek Vefa Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Arda Şentürk, zirvede metan salımının azaltılması ve sıfır atık konularını gündeme taşıyacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "81 İlden 81 Genç Delege" çalışması kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinin her birinden seçilen birer genç, Cop31'de kendi şehrinin temsilcisi olarak yer alacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde ve dönem başkanlığında Antalya'da düzenlenecek zirvede gençler, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirliğe ilişkin görüş ve çözüm önerilerini paylaşacak.

Çalışma kapsamında İstanbul temsilcisi seçilen Vefa Lisesi 11. sınıf öğrencisi Arda Şentürk, coğrafya öğretmeni Salice Özgü Cengiz ile zirveye hazırlanıyor.

Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik projelerinde edindiği deneyimlerin COP31 hazırlıklarına katkı sağladığını söyledi.

Geçen yaz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen COP30.5 zirvesine katılan tek lise öğrencisi olduğunu belirten Şentürk, iklim krizine yönelik tarım teknolojileri projesi geliştirdiğini ve sosyal medya içerikleriyle akranlarını çevre konusunda bilinçlendirmeye çalıştığını anlattı.

İstanbul'u temsil etmekten gurur duyduğunu dile getiren Şentürk, "Biz iklim krizinin yarattığı zor şartlarla büyüyen ilk nesiliz. Kendi geleceğimizin konuşulduğu masada söz sahibi olmaya hakkımız var. Ben de özellikle İstanbul'un ana sorunlarından olan metan salımının azaltılması ve sıfır atık konularını konuşmak için orada bulunacağım." dedi.

Şentürk, okullarda atık ayrıştırma uygulamalarının çeşitli teşviklerle desteklenmesinin öğrencilerin katılımını artırabileceğini belirterek, "Okullarda çöplerini ayrıştıran öğrencilere teşvikler verilmesi gerekiyor. Böylece öğrencilerin sürece aktif katılımı sağlanabilir ve sıfır atık bilinciyle yetişen bir neslin oluşmasına katkıda bulunulabilir." diye konuştu.

COP31 hazırlıkları kapsamında bakanlık bünyesinde yayımlanan ve BM tarafından da tasdiklenen akademik çalışmaları ve raporları incelediğini aktaran Şentürk, iklim politikalarına ilişkin araştırmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Şentürk, iklim zirvelerinde verilen sözlerin uygulamaya geçirilmesinin önem taşıdığına dikkati çekerek, Türkiye'nin politikalarından umutlu olduğunu kaydetti. Şentürk, "Atıksız bir gelecek isterim. Acaba şehrimdeki herkese yetecek kadar su olacak mı gibi düşüncelere sahip olmadığım bir gelecek isterim." ifadesini kullandı.

Öğretmeniyle COP31 hazırlıklarını sürdürüyor

Öğretmen Cengiz de okul yönetiminin COP31 kapsamında öğrenci temsilcisi önerisi istemesinin ardından sınıfta duyuru yaptığını, Şentürk'ün ise daha önceki çevre projeleri ve iklim çalışmaları nedeniyle gönüllü olarak başvurduğunu söyledi.

Şentürk'ün tarım teknolojileri alanında daha önce birlikte bir TEKNOFEST yarışmasına katıldıklarını ve öğrencisinin çevre bilinci konusundaki çalışmalarını yakından bildiğini belirten Cengiz, İstanbul delegesi seçilmesinin okul için gurur verici olduğunu ifade etti.

Cengiz, "İklim değişikliğiyle mücadelede bireysel çabalar önemli ancak bunun hükümetler düzeyinde de yürütülmesi gerekiyor. Bu nedenle iklim konferanslarını önemsiyorum." dedi.

COP31'e hazırlık kapsamında Şentürk'le kaynak taraması yaptıklarını ve konuşma metni üzerinde çalıştıklarını belirten Cengiz, İstanbul'un trafik, düzensiz yapılaşma ve altyapı sorunlarının da çözüm beklediğini kaydetti.

Özellikle şiddetli yağışların altyapı eksikliklerini ortaya çıkardığına dikkati çeken Cengiz, bu sorunların giderilmesi için gerekli adımların hızla atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA