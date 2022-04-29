İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1)

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da trafik saat 16.00 sıralarında yüzde 56 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.00 sıralarında durum yüzde 56 seviyesinde oldu. İlermeyen saatlerde trafiğe tatilcilerin de eklenmesiyle yoğunluğun daha da yükselmesi bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel