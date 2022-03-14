Tıp Bayramı'nda basın açıklamasına izin verilmedi, doktorlarla polis arasında olay çıktı - Haberler

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Tıp Bayramı'nda basın açıklamasına izin verilmedi, doktorlarla polis arasında olay çıktı

AA - Mücahit Türetken - Güncel
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Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde basın açıklaması yapmak isteyen İstanbul Tabip Odası yöneticilerine izinleri olmadığı gerekçesiyle polis müsaade etmedi. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası polis ekipleri ile doktorlar arasında arbede çıktı.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip ve yöneticilerden oluşan bir grup, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymak için meydana geldi. Burada basın açıklaması yapmak isteyen gruba izinleri olmadığını belirten polis ekipleri, sadece anıta çelenk konulabileceğini söyledi.

DOKTORLAR İLE ÇEVİK KUVVET ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Etrafı bariyerlerle kapatılan anıtın bulunduğu alana geçerek basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis ekipleri izin vermedi. Yaşanan gerginlikte bir doktor yere düşerken, çevik kuvvet ekipleri de alanda güvenlik önlemi aldı. Kısa süreli gerginlik yaşayan grupla polis ekipleri arasında yapılan müzakerelerden sonuç çıkmayınca gruptakiler çelengi protesto amaçlı polis bariyeri önüne bıraktı. Burada açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, her yıl olduğu gibi 14 Mart'ın anlamını ve taleplerini içeren açıklamalarını yapmak ve çelenk koymak için bir heyetle Taksim Meydanı'na geldiklerini söyledi.

"KONUŞAMADIĞIMIZ YERDE TASARRUFTA BULUNAMAYIZ"

Tıp bayramını 102 yıldır kutladıklarını belirten Küçükosmanoğlu, "Bize Çelenk koymanızda bir sakınca yok ancak konuşmazsınız." dendi. Biz konuşamadığımız yerde böyle bir tasarrufta bulunamayız. Ancak engellemelerle karşılaştığımız bu polis barikatı önüne çelenklerimizi bırakıyoruz. Tüm meslektaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Neşeyle bayram havasında kutlayacağımız 14 Martlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

İşte olay yerinden kareler;

Tıp Bayramı'nda basın açıklamasına izin verilmedi, doktorlarla polis arasında olay çıktı

Tıp Bayramı'nda basın açıklamasına izin verilmedi, doktorlarla polis arasında olay çıktı

Tıp Bayramı'nda basın açıklamasına izin verilmedi, doktorlarla polis arasında olay çıktı

Tıp Bayramı'nda basın açıklamasına izin verilmedi, doktorlarla polis arasında olay çıktı

AA / Mücahit Türetken - Güncel

İstanbul Tabip Odası, Cumhuriyet Anıtı, Taksim, Polis, Güncel, Haberler

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Yorumlar (43)

Wonder Woman:

Sanki herkes hakkettiği maaşı alıyorda! En şerefli mesleklerden birisi kesinlikle doktorluktur. Adamlar aldıkları maaştan daha fazlasını kesinlikle hakediyorlar. Mesela adaletsizlik yapan haksızın yanında duran hakimler savcılar avukatlarda daha fazla maaş almaları gerekir. Hatta milletvekillerinden bile

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mehmet yılmaz:

Her canın sıkıldığında o kakar hastayı madur edip eylem yapacan , sonra maaş yetmiyormuş ! allah gözünüzü doyursun aclar.kimse zorla çalışmıyor bırakmak iki satır dilekçeye bakar.

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Ömer Can:

Bir sağlık çalışanı olarak, bu sahızlar beni temsil edemez.

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