İstanbul Sözleşmesi Davasının Başladığı Sırada Danıştay'da Polislerle Kadınlar Arasında Arbede

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması Danıştay'da yapıldığı sırada, bina girişinde ve önünde polislerle içeriye alınmayan kadınlar arasında arbede yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin kadın örgütleri ve hukukçuların açtığı dava Danıştay'da esastan incelenmeye başlandı. Danıştay'da duruşmanın başladığı sırada, bina önündeki kadınlara polis müdahale etti. Danıştay konferans salonunda süren duruşmaya girmek isteyen kadınlar, Danıştay kapısı önünde "Aç aç, barikatı aç" sloganı attı.

Kalabalıktan nedeniyle Danıştay binası önünde ve girişinde izdiham yaşanırken, içeri girmek isteyen kadınlara çevik kuvvet polisi ve güvenlikg çörevlileri müdahale etti. Zaman zaman itişmeler yaşanırken bazı kadınların yere düştüğü görüldü.

Danıştay'ın konferans salonuna giren kadınlar ise dışarıdaki kadınların da salona girmesi için içeride slogan attı. Kadınlar ile güvenlik görevlileri arasında da tartışma çıktı.

Duruşma salonuna giremeyen kadınların ısrarı üzerine avukatlar kadınların içeri girmesini talep etti. "Gerekirse koridorlarda da otururuz" diyen kadınlara Danıştay 10. Daire Başkanı "Ben duruşma salonuyla ilgili heyet başkanıyım başka görevim yok. Almak istiyorum ama yoğunluktan salon çökerse hesap veremem. Bir şey olursa sorun bize geliyor" yanıtını verdi.