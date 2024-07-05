Üye Girişi
Haberler

İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul ve Ankara dahil birçok ilin semalarında göktaşı görüntülendi. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, parlamalar saçan göktaşının gökyüzünde geçişi kameraya yansıdı.

İstanbul ve Ankara, Sakarya ve Bursa'nın aralarında olduğu birçok ilde gökyüzünde göktaşı görüldü. Göktaşının atmosferdeki geçişi vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

İSTANBUL SEMALARINDA GÖKTAŞI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İstanbul'un birçok noktasından görülen göktaşı objektiflere takıldı. Görüntülerde etrafa ışık saçan göktaşının, atmosferdeki geçişi saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüleri çeken vatandaşların yaşadığı şaşkınlık da anbean kaydedildi.

İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi

ANKARA VE BİRÇOK İLDEN GÖRÜLDÜ

Öte yandan gökyüzünde seyreden ve etrafına ışıklar saçarak adeta geceyi gündüze çeviren göktaşı, İstanbul'un yanı sıra Ankara, Bursa, Sakarya ve birçok ilde de görüldü.

İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi

Kaynak: Haberler.com / Güncel

İstanbul Ankara Güncel Haberler

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını 'emsali olmayan en yüksek riskli maç' olarak belirledi

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirledi

 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de! Artık birden fazla maaş alamayacaklar

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de! Artık birden fazla maaş alamayacaklar
500

Yorumlar (3)

Bartuhan:

Nereye düştüyse keşke bulsak satarsak ancak öyle düzeltirim kendi ekonomimi

18
1
yanıtYanıtla
Hakan yalı:

Bu uzaylı olmasın

5
2
yanıtYanıtla
Evvab:

ağa millet gözü gökyüzünde mi dolaşıyor da görüyor bunları. bir kerede biz görsek.

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title