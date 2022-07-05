İSTANBUL-SARALLAR OPERASYONUYLA İLGİLİ ÜNLÜ İSİMLER EMNİYETE ÇAĞIRILDI İSTANBUL merkezli 13 ilde sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı ünlüler emniyete çağrıldı. İSTANBUL merkezli 13 ilde sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı ünlüler emniyete çağrıldı. Emniyete çağırılan ünlü isimler arasında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Ertan Petekkaya ve Sinan Engin'in olduğu öğrenildi. İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütü ve bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 119 şüpheli için ikinci kez uzatma talep edilirken, soruşturmayla ilgili bazı ünlü isimlerin de emniyete çağırıldığı öğrenildi. Emniyete çağırılan ünlü isimler arasında, şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz,Ertan Petekkaya ve Sinan Engin gibi isimlerin olduğu öğrenildi. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Necati Şaşmaz Aylin Coşkun İstanbul Güncel Haberler

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