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Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği İstanbul Photo Awards 2026'nın üçüncü sergisi ABD'nin başkenti Washington'da açıldı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen İstanbul Photo Awards'ta dereceye giren fotoğraflar, Ankara ve İtalya'nın başkenti Roma'nın ardından Washington'daki Ulusal Basın Merkezi'nde (National Press Building) sergileniyor.

Dünya genelinde fotoğraf camiasının prestijli isimlerinden oluşan jüri üyeleri, 113 farklı uyruktan fotoğrafçı tarafından gönderilen yaklaşık 19 bin fotoğraf arasından ödüle layık görülen çalışmaları tespit etti.

"Haber", "Spor", "Doğa ve Çevre", "Portre" ve "Günlük Yaşam" alanlarında tekil ve seri kategorilerin her birinde üçer ödül için kazananların mart ayında belirlendiği yarışmada, Filistinli fotoğrafçı Haitham Imad, EPA (European Press Agency) için çektiği "Gazze, Umut Yok" başlıklı eseriyle "Yılın Fotoğrafı" ödülünü almaya hak kazandı.

Fotoğrafta, İsrail yönetiminin yıllardır sürdürdüğü saldırılar altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Nasır Hastanesi'nde tedavi gören iki yaşındaki Sham, annesinin kucağında bitkin halde görülüyor.

2026 yılında ödül alan 25 fotoğrafçının eserlerinden oluşan sergide tekil ve kolaj halinde 90'dan fazla fotoğraf yer alıyor.

Ziyaretçiler sergide, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının yol açtığı ölümcül kıtlık, California'daki orman yangınları, Sudan'daki hayvan rehabilitasyonu ve geleneksel spor ritüelleri ile Japonya'dan bir yapay zeka ile kurulan samimi ilişkinin yanı sıra Afgan çocuklarının mücadelelerini, savaş sonrası Suriye'de yeniden inşa edilen hayatı, yeni bir çevre sorunu olarak uzay enkazını, Ukrayna kültürel mirasının portrelerini ve Kenyalı bir topluluğun dinamik günlük yaşamı gibi dünya gündeminde yer alan çarpıcı olayları belgeleyen fotoğrafları inceleme fırsatı buluyor.

AA tarafından 2015 yılında düzenlenmeye başlanan uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards, dağıttığı ödüllerle foto muhabirlerini teşvik etmeyi ve zor şartlar altında devam ettirilen foto muhabirliği mesleğini desteklemeyi amaçlıyor.

Her yıl 100'den fazla uyruktan fotoğrafçı, dünya genelinde çektikleri fotoğraflarla yarışmaya katılırken, 12 yılda toplam 120 bin fotoğrafçının yaklaşık 207 bin fotoğrafla katıldığı etkinlik, AA'nın fotoğraf alanında sahip olduğu güçle, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan bir platforma dönüştü.

Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru ve Türk Hava Yolları ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.

Washington'da Beyaz Saray'a yürüme mesafesinde bulunan sergi, Ulusal Basın Merkezi'ndeki 11: Eleven Gallery'de, 19 Kasım-5 Aralık tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA