İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partiden istifa etti. Yanıkömeroğlu, yaptığı açıklamada, "Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. CHP'nin işbirliği önerisinin reddedilmesi bardağı taşıran damla oldu, istifamı verdim. Millet bize bu sistemi değiştirelim diye oy verdi." ifadelerini kullandı.

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İyi Parti'den istifa etti. İstifasına ilişkin açıklama yapan Yanıkömeroğlu, "Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. CHP'nin işbirliği önerisinin reddedilmesi bardağı taşıran damla oldu, istifamı verdim. Millet bize bu sistemi değiştirelim diye oy verdi." dedi.

YANIKÖMEROĞLU İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

İyi Parti'de istifa rüzgarı devam ediyor. Son olarak partinin Kurucular Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partiden istifa etti.

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

"İYİ PARTİ KURULUŞ İLKELERİNDEN UZAKLAŞTI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yanıkömeroğlu, "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN İŞ BİRLİĞİ ÖNERİSİNİN REDDEDİLMESİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

Yanıkömeroğlu Yetkinreport'a yaptığı açıklamada "CHP'nin iş birliği önerisinin reddedilmesi bardağı taşıran damla oldu, istifamı verdim. Millet bize bu sistemi değiştirelim diye oy verdi. Milletvekili olarak bu misyona devam edeceğim" dedi. Yanıkömeroğlu, herhangi bir partiyle temasının olmadığını da söyledi.