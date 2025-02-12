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İstanbul buz tuttu, vatandaşlar yürümekte zorlandı

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İstanbul'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle kent adeta buz kesti. Kuvvetli ayaz ve gece yaşanan don nedeniyle araçların üstü ve kaldırımlar buz tuttu. Buz pistine dönen kaldırımlar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Ayrıca donmuş camları temizlemeye çalışan araç sahipleri, buzları kazımak için uzun uğraş verdi.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklama sonrasında kent genelinde eğitime bir gün ara verildi.

ARAÇLAR BUZ TUTTU

Etkili olan soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar araçların üzerindeki biriken karları temizledi. Araçların camları buzla kaplanırken, işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarını temizledi. Donmuş camları temizlemeye çalışan araç sahiplerinin, buzları kazımak için uzun uğraş verdiği görüldü.

İstanbul buz tuttu, vatandaşlar yürümekte zorlandı

ARAÇLAR YOKUŞTAN İNMEKTE ZORLANDI

İstanbul'un özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde buzlanmaya neden oldu. Araçlar yokuştan inerken büyük bir güçlük yaşadı.

SİS DE BASTIRDI

Öte yandan İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.

İstanbul buz tuttu, vatandaşlar yürümekte zorlandı

Ayrıca İstanbul Boğaz'ı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Beykoz Sahili ve Çubuklu İskelesi, oluşan yoğun sisten dolayı adeta gözden kayboldu.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da, Şehir Hatları işletmesinde bulunan bazı vapur seferleri, sis nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.

İstanbul buz tuttu, vatandaşlar yürümekte zorlandı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

07.15 Anadolu Hisarı-Eminönü Hattı Seferi

07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi

Küçüksu-İstinye Hattı

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı

Çengelköy-Kabataş Hattı

Üsküdar-Aşiyan Hattı

İstanbul buz tuttu, vatandaşlar yürümekte zorlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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