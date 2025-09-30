İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Mapping Gösterileri Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "İstanbul Kültür Yolu Festivali" kapsamında her akşam mapping gösterileri sanatseverlerle buluşuyor.

Galata Kulesi, Kız Kulesi ve Tophane Çeşmesi'nde gerçekleştirilen gösteriler, 5 Ekim'e kadar 20.00-24.00 saatlerinde izlenebiliyor.

Küratörlüğünü İsmail Erdoğan'ın üstlendiği gösterileri, dijital sanat eserlerine imza atan, aynı zamanda sanat tarihçisi Hakan Yılmaz hazırladı. Gösterilerin müziklerini ise Gürcan Ersoy yaptı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Yılmaz, Galata Kulesi'ndeki "Galata Düşleri" çalışmasının festivalde prömiyer yaptığını ve ilk kez izleyicilerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

Yılmaz, "Galata Düşleri"nde 11. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Osmanlı nakkaşhanesinde görev almış minyatür sanatçıların ikonik karakterlerini bir hikayede buluşturduklarını belirterek, şunları aktardı:

"Mehmed Siyah Kalem, Levni ve Veli Can'ın eserleri, tek bir evrende geçerek günümüzdeki bir hikayeyi anlatıyor. Levni'nin çizdiği kadın karakterler, günümüzde Kız Kulesi içinde Kültür Yolu Festivali'ne katılıyor ve çok eğlenceli vakit geçiriyor. Veli Can'a ait ejder de sesleri duyuyor ve kuleye yaklaşıyor. Ne olduğunu merak ediyor. Bunu fark eden kadınlar korkuyor. Sonra da çareyi kocakarının yanında arıyorlar. Kocakarı, eski bir dostunu çağırıyor. Eski dost da bizim hikayemizde Mehmed Siyah Kalem'e ait bir figür ve hikayemizde ara bulucu rolünü üstleniyor. Ejderle konuşuyor ve ejderin aslında niyetinin kötü olmadığı, onun da Kültür Yolu Festivali'nde dans etmek istediği ortaya çıkıyor ve sonra kulenin yanında diğer karakterlerle beraber eğlenceli vakit geçiriyorlar."

Galata Düşleri'nin yaklaşık 8 dakikalık bir gösteri olduğuna ve her gün 30 kez gösterildiğine işaret eden Yılmaz, Kız Kulesi'ndeki "Fethin Rüyası" eserinin de ilk kez festivalde prömiyerinin yapıldığını kaydetti.

Hakan Yılmaz, "Fethin Rüyası"nda İstanbul'un fethi sonrası, şehirde oluşan kültürel zenginliği konu aldıklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Tabii fetih sürecindeki olağanüstü çabayı da videoda gösteriyoruz. Bu temayı işleyen ikinci bir iş daha var. Geçtiğimiz sene tamamlamıştık. Bu sene yoğun ilgi üzerine tekrar yayına aldık. Tophane Çeşmesi'ndeki 'Zaferin Işığı' çalışmamız. Bu çalışmada da yine Kız Kulesi üzerindeki gibi benzer bir hikaye var. Video, Bizans'ın elindeyken İstanbul'un metruk durumunu göstererek başlıyor ve fetih sonrası İstanbul'da oluşan sosyokültürel zenginliği konu alıyor. Her bir çalışmada bana tanınan imkanlar için Bakanlık ekibine çok teşekkür ediyorum."

"Zaferin Işığı'nı, Fatih Sultan Mehmet'e övgü olarak tasarladık"

Küratör İsmail Erdoğan ise Galata Kulesi'ndeki "Galata Düşleri" adlı gösterinin minyatür sanatını baş köşeye yerleştirdiğini ifade ederek, "Mehmed Siyah Kalem'in, Levni'nin ve Veli Can'ın ölümsüz karakterlerini bir hikaye bağlamında bir araya getiren, neşeli bir anlatı sunan ve kadim mirasımızı görsel çağın diliyle ifade eden bir eser." dedi.

Tophane Çeşmesi'ndeki "Zaferin Işığı" çalışmasının Fatih Sultan Mehmet'in entelektüel ve sanatsal yönüne eğilen bir eser olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları aktardı:

"Fatih'in defterleri, Fatih dönemi tezyinatı, minyatürleri, Fatih'in yaptığı eserler, kendisinden önceki şehrin harabe hali, sonrasında fetihle beraber İstanbul'un yeniden canlanışı, imar ve sanat faaliyetleri, entelektüel girişimler noktasında ortaya çıkan manzarayı bölüm bölüm anlatmaya çalıştığımız bir gösteri. Dönemin sanatı olarak duvar resimleri, kitap görselleri gibi eldeki bütün verileri dijitalleştirerek kullandığımız ve Fatih Sultan Mehmet'e, İstanbul'un fethine bir övgü olarak tasarladığımız bir çalışma."

Erdoğan, Kız Kulesi'ndeki "Fethin Rüyası" çalışmasına ilişkin de "Üsküdar, fethin rüyasını gören bir şehir olarak kabul edilir. Fatih'in otağını kurduğu yer. O zamanlar Üsküdar sınırları içerisinde. Bundan yola çıkarak, Kız Kulesi'nde İstanbul fethini işleyelim istedik ve geleneksel desenlerimizden yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Çalışmada ayrıca yapay zekadan yararlanarak Fatih Sultan Mehmet portresinin izleyiciye direkt bakmasını sağladıklarına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gösteride fethin gerçekleştiği sahneler var. Gemilerin karadan yürütülme sahnesi, Fatih'in döktürdüğü topların surları yıkması, sonrasında Ulubatlı Hasan'ın sancağı surlara dikmesi ve Fausto Zonaro'nın meşhur Fatih'in İstanbul'a girişi resmiyle beraber İstanbul'un fethi tamamlanıyor. İkinci sekansta da fetihle beraber İstanbul'daki sosyokültürel ve entelektüel hayata dair bazı sahneler yer alıyor. Sonrasında muhteşem geleneksel desenlerimizle bir final yaptık."